Xiaomi prépare un smartphone 5G pour moins de 150 $

Aujourd’hui, Xiaomi reste l’un des grands acteurs du secteur des smartphones et est également l’une des sociétés qui meilleur rapport qualité / prix propose dans tous ses terminaux, quelle que soit la gamme dans laquelle nous regardons.

Il est vrai qu’avec le lancement du Xiaomi Mi 10, il y a eu une augmentation significative du prix de vente ce à quoi la société chinoise nous avait habitués, mais c’est compréhensible, car, comme beaucoup de nos lecteurs s’en souviendront, cela est dû, dans une large mesure, au coût élevé de la connexion d’un SoC Snapdragon 865 et d’un modem Snapdragon X55 5G.

Xiaomi n’a pas oublié l’importance des smartphones avec un prix bas et un bon rapport qualité-prix et s’est fixé, comme l’un de ses objectifs les plus importants, lancer un smartphone avec connectivité 5G pour moins de 150 $ avant la fin de 2020. C’est un objectif très ambitieux qui contribuera à vulgariser et à démocratiser la norme 5G.

Nous ne connaissons pas encore les spécifications qu’aura ledit smartphone, mais cela vaut la peine de penser à une configuration de milieu de gamme inférieure avec un SoC Snapdragon série 700, 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage. Gardez à l’esprit que ce n’est qu’une des nombreuses possibilités dont Xiaomi dispose, car le géant chinois pourrait également choisir d’utiliser des puces d’autres fabricants.

Xiaomi fonctionne également sur un smartphone flexible avec un format de type shell

En plus de ce smartphone 5G pas cher (on parle d’un prix d’échange de 141 $), Xiaomi a en développement un smartphone flexible avec un écran rabattable horizontal Il aura une conception similaire à ce que nous avons vu dans le Galaxy Z Flip, en fait, il est dit que Samsung sera le fournisseur d’écrans Xiaomi pour créer ledit terminal.

Il devrait entrer dans la phase de production de masse au milieu de cette année et venir avec une configuration matérielle typique de la gamme moyenne supérieure. Cela suggère que vous pourriez monter un Snapdragon 765G SoC au lieu d’un Snapdragon 865, le tout pour réduire sensiblement le prix de vente sans avoir à faire de compromis sur un bon niveau de performance.

Il est curieux de voir l’énorme poids que le Snapdragon 865 SoC et le modem Snapdragon X55 ont sur le coût des smartphones de nouvelle génération, et l’impact que cela a eu sur la demande du Snapdragon 765G, une puce qui offre des performances et des avantages. très bon et quoi est plus que suffisant pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.