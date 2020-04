Xiaomi prépare un smartphone pliable similaire au Galaxy Z Flip

Motorola, Samsung et Huawei ont été les premiers grands fabricants à entrer dans le monde des smartphones pliants, mais tout semble indiquer qu’ils ne seront pas les seuls. Le média coréen ZDNet Korea garantit que Xiaomi, le quatrième fabricant mondial selon les données du cabinet de conseil IDC, a déjà travaille sur un smartphone pliable avec lequel rivaliser avec le Galaxy Z Flip, le Motorola Razr (2019) et le Huawei Mate XS.

Ce smartphone adopterait le format shell que Samsung et Motorola ont également promu. Xiaomi, en outre, aurait contacté Samsung Display pour la fourniture de panneaux OLED similaires à ceux présents dans le Galaxy Z Flip, qui dispose également d’une feuille de verre ultra-mince qui offre un degré de résistance supplémentaire. La source indique que la marque chinoise envisage également d’autres fournisseurs tels que BOE, CSOT et LG Display.

Dans le passé, Xiaomi a déposé un brevet sur un smartphone pliable similaire au Galaxy Z Flip, donc cela pourrait être l’antichambre du produit il a finalement atteint le marché.

La production de masse des écrans Samsung devrait commencer au second semestre, de sorte que Le lancement commercial du produit Xiaomi pourrait avoir lieu au cours des derniers mois de l’année. ou au début de 2021.

Pour le moment, les caractéristiques techniques du produit sont inconnuesBien que, si Xiaomi cherche à positionner le produit dans la gamme haute, il intégrera probablement le SoC le plus avancé de Qualcomm au lancement – probablement un Snapdragon 865 -, une connectivité 5G, un module de mémoire RAM généreux, etc.

Si le smartphone pliable Xiaomi se matérialise enfin et atteint enfin le marché, l’un des aspects les plus intéressants sera le prix de vente final. Tous les smartphones pliables actuellement disponibles surpassent même les smartphones les plus chers de l’industrie: le Galaxy Z Flip coûte 1500 euros, le Motorola Razr (2019) au prix de 1600 euros et le Galaxy Fold se vend 2020 euros. Cela est dû, entre autres, au coût élevé de certains composants – tels que l’écran lui-même – et à une échelle de production plus faible.

👇 Plus de Breaking News