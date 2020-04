Xiaomi présente le Mi Note 10 Lite: caractéristiques et prix

Au dernier trimestre de 2019, Xiaomi a officiellement présenté le Mi Note 10, une équipe qui s’est démarquée une batterie beaucoup plus élevée que d’habitude et un module photographique avec cinq appareils photo plein de mégapixels. Environ six mois plus tard, la marque a étendu la lignée de cette famille avec la présentation officielle du Mi Note 10 Lite, un produit qui conserve l’essence de ses prédécesseurs, mais qui atteint les magasins à un prix plus abordable.

Esthétiquement, Le Mi Note 10 Lite présente un design très similaire à celui du Mi Note 10. La principale différence est à l’arrière, où le module photographique est maintenant rassemblé dans un rectangle relativement similaire à celui du Huawei P40 Pro. En avant, l’écran s’étend vers les bords, à la seule exception, en haut, de une encoche en forme de goutte fait place à la caméra avant.

Côté technique, le Mi Note 10 Lite est construit sur des composants similaires à ceux du Mi Note 10. Le cerveau est un Snapdragon 730G, accompagné de 6 Go de RAM et d’un stockage de 128 Go dans la version la plus basique. L’écran, quant à lui, est également le même: un panneau de 6,47 pouces, avec technologie OLED et résolution Full HD +. Sous ce panneau se trouve également un lecteur d’empreintes digitales de type optique.

Spécifications

My Note 10 Lite

My Note 10

Processeur

Snapdragon 730G

Snapdragon 730G

Stockage et RAM

128 Go + 6 Go et 64 Go + 6 Go

128 Go + 6 Go

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Affichage

6,47 pouces, AMOLED, FullHD +

6,47 pouces, AMOLED, FullHD +

Appareil photo principal

64 mégapixels et 0,8 micron pixels

108 mégapixels, f / 1,7 et 0,8 micron pixels

Caméra téléobjectif (2x)

N’intègre pas

12 mégapixels, pixels f / 2.0 et 1,4 micron

Caméra téléobjectif (5x)

N’intègre pas

5 mégapixels, f / 2.0 et 1 micron pixels

Caméra grand angle

8 mégapixels

20 mégapixels, pixels f / 2,2 et 1,12 micron

Appareil photo macro

2 mégapixels et 1,75 micron pixels

2 mégapixels, f / 2,4 et 1,75 micron pixels

Chambre de profondeur

5 mégapixels et 1,12 micron pixels

N’intègre pas

Caméra frontale

32 mégapixels, f / 2.0 et 0,8 micron pixels

32 mégapixels, f / 2.0 et 0,8 micron pixels

La batterie

5 260 mAh

5 260 mAh

Connectivité

Bluetooth 5.0, 4G, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS et USB-3.0

Bluetooth 5.0, 4G, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS et USB-3.0

Charge

Filaire jusqu’à 30 W. Pas de charge sans fil.

Filaire jusqu’à 30 W. Pas de charge sans fil. |

Dans la section photographique, les différences entre le Mi Note 10 Lite et le reste des membres de sa famille sont assez évidentes. Alors que le Mi Note 10 dispose de cinq caméras à l’arrière (parmi lesquelles se distingue un capteur principal de 108 mégapixels), ce nouveau modèle réduit ce nombre à quatre, qui, en outre, ont des performances inférieures. Leurs spécifications sont les suivantes:

Appareil photo principal: Résolution de 64 mégapixels et pixels de 0,8 micron.

Caméra grand angle: Résolution de 8 mégapixels.

Caméra macro: Résolution de 2 mégapixels et pixels de 1,75 micron.

Chambre de profondeur: 5 mégapixels et 1,12 micron pixels.

Le Mi Note 10 Lite dit donc au revoir à tout type de téléobjectif, il opte pour des capteurs de résolution inférieure mais, oui, il maintient la macro-caméra et intègre un capteur de profondeur. La philosophie derrière le module photographique, en général, est la même ligne qui peut être observée dans d’autres équipements à faible coût, dans lequel l’intégration de macro-capteurs sur les téléobjectifs prévaut pour abaisser le prix de production.

Fournir de l’énergie à tous les composants mentionnés est une batterie de 5260 mAh, une capacité similaire à celle du Mi Note 10. Sur le papier, cela dépasse les batteries présentes dans la grande majorité des smartphones concurrents, il est donc fort probable que le Mi Note 10 Lite se positionne comme l’un des mobiles avec une meilleure autonomie dans son segment.

Le Mi Note 10 Lite, comme le reste de sa famille, n’a pas de connectivité 5G, qui commence déjà à percer sur le segment intermédiaire du marché grâce à des processeurs comme le Snapdragon 765 de Qualcomm. Cette absence, cependant, n’influence pas négativement le Mi Note 10 Lite, car les réseaux d’opérateurs 5G sont encore dans une phase prématurée et les cas d’utilisation qui permettent d’extraire la 5G d’un smartphone restent, à ce jour, assez rare.

Prix ​​Mi Note 10 Lite

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite sera commercialisé à partir de la mi-mai sur plusieurs marchés, dont l’Espagne. Les prix seront les suivants:

Xiaomi Mi Note 10 Lite avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage: 349 euros.

Xiaomi Mi Note 10 Lite avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage: 399 euros.

En plus du Mi Note 10 Lite, Xiaomi a également présenté le Redmi Note 9 et la version européenne Redmi Note 9 Pro Max, qui sera baptisée dans le vieux continent sous le nom de Redmi Note 9 Pro.

