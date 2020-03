Xiaomi présente Redmi Note 9S: voici toutes les fonctionnalités

La ligne Redmi de Xiaomi il a connu un immense succès dans le monde avec ses 110 millions d’appareils vendus. Redmi Note 9S c’est le nouveau smartphone de la même famille, conçu pour une gamme de prix moins chère et plein de fonctionnalités intéressantes. Nous vous les expliquerons brièvement ainsi que d’autres nouvelles intéressantes.

Xiaomi et Redmi Note 9S, fonctionnalités, prix et autres nouvelles

À l’occasion de ce nouvel appareil, Xiaomi trahit un design symétrique et le priver de l’encoche (l’indentation que l’on retrouve généralement dans les smartphones, en haut où se trouvent la webcam et le haut-parleur). Cela permet à son apparence de prendre des caractéristiques encore plus élégantes et ordonnées, avec le capteur d’empreintes digitales situé sur le côté et se double d’un bouton d’alimentation rapide. Le secteur photographique est carré et central, pour donner encore plus de symétrie au produit. Frontalement, il se compose d’un DotDisplay de 6,67 pouces et d’un affichage de la caméra avant. Il est également résistant à l’eau.

Il dispose d’un chipset Qualcomm Snapgragon 720G et une réponse tactile très rapide aux commandes. la 5020 mAh de la batterie ils garantissent la durée pour toute la journée, même avec une utilisation notable de l’appareil et il dispose d’un chargeur de 22,5 W avec une charge rapide de 18 W. Disponible en trois couleurs (Gris interstellaire, Bleu aurore et Blanc glacier), cet appareil arrivera bientôt en Italie et le prix n’est pas encore connu.

Enfin, Xiaomi a présenté deux autres produits: Projecteur compact intelligent Mi et Aspirateur à main Mi 1C, tous deux déjà disponibles sur le marché. Le premier produit est disponible pour 599,99 € sur le site mi.com. Le second n’est pas encore en vente en Italie mais sera bientôt sur le Mi Store, sur le site mi.com et sur Amazon pour 199,99 euros.