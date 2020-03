Xiaomi prêt à présenter un nouvel appareil: une banque d’alimentation sans fil

Xiaomi est prêt à présenter un nouvel appareil ces jours-ci. La présentation devrait avoir lieu le 16 mars. L’appareil est une banque d’alimentation, mais équipé de chargement sans fil. Pas une nouveauté dans le secteur, devant les autres concurrents directs de la marque chinoise. Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur ce produit car presque rien n’a été révélé.

Jusqu’à présent, Xiaomi n’a révélé que le slogan de l’appareil, qui est assez explicatif en soi. Grâce à son compte Twitter, il a partagé le slogan, CutTheCord, se référant évidemment au fait qu’il y aura moins de threads à traiter. En fait, le début du message se lit comme suit: Un câble de moins à gérer.

Xiaomi: une banque d’alimentation sans fil

La vidéo montre une animation simple qui fait référence à un appareil qui se recharge avec la date de présentation, le 16 mars. Nous découvrirons donc dans trois jours les principaux aspects de cet appareil. la capacité générale, la vitesse de charge de l’appareil lui-même et vers les autres e le prix. De toute évidence, il n’est pas dit qu’il sera disponible pour tous les marchés et on ne sait pas quand il arrivera sur le marché.

Un autre point important dont on ne sait encore rien est la possibilité d’utiliser la banque d’alimentation avec le fil. La recharge sans fil est utile dans de nombreux cas, mais elle met les batteries sous tension. Parfois, vous pouvez même recharger un appareil sans avoir à le débrancher en continu. Nous suivrons certainement la présentation attentivement pour découvrir tout ce dont vous avez besoin.