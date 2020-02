Xiaomi Redmi 9 arrive bientôt avec une batterie plus grande et un nouveau SoC

L’entreprise chinoise Xiaomi a toujours présenté plusieurs smartphones très intéressants sur le marché mobile, appartenant notamment à la gamme moyenne-basse du marché. Parmi ces appareils, la série Redmi est peut-être la plus connue et la plus appréciée pour la bonne relation entre qualité et prix. La série de smartphones d’entrée de gamme Redmi 8, en particulier, a été présentée il y a plusieurs mois et, comme nous le savons, des rumeurs et des rumeurs sur la future série ont déjà commencé. la Redmi 9il fait notamment l’objet des dernières fuites.

Redmi 9: de nombreuses petites améliorations par rapport à son prédécesseur

Quelques petites informations ont déjà été divulguées concernant ce nouvel appareil d’entrée de gamme, mais maintenant les nouvelles rumeurs viennent directement de l’entreprise. Plus précisément, à travers certains messages sur les réseaux sociaux, le vice-président de Xiaomi a suggéré que le nouveau Redmi 9 sera toujours plus puissant et plus puissant que son prédécesseur.

Ces allégations suggèrent donc que la prochaine marque d’entrée de gamme redmi il aura certainement une batterie plus grosse que le modèle précédent. Étant donné que le dernier Redmi 8 dispose d’une batterie de 5000 mAh, nous pouvons imaginer que la société est prête à y parvenir Redmi 9 une batterie de 6000 mAh. D’un autre côté, plusieurs concurrents comme Samsung ont déjà mis sur le marché des smartphones avec cette quantité de batterie, comme les derniers Samsung Galaxy M30.

En plus de cela, le processeur sera mis à jour sans l’ombre d’un doute. Grâce aux rumeurs précédentes, nous savons que la société prévoit d’adopter la prochaine Redmi 9 un SoC MediaTek, probablement le SoC MediaTek Helio G70. Il s’agit d’un processeur conçu pour offrir de bonnes performances, en particulier dans le domaine des jeux. Si nous trouvons réellement ce SoC, alors il y aura un grand saut de qualité par rapport au SoC du dernier Redmi 8.