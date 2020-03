Xiaomi Redmi K30 Pro et K30 Pro Zoom: caractéristiques et prix

Si Xiaomi lutte déjà contre une tranche aux caractéristiques relativement agressives dans les tranches de prix moyens, Redmi est la sous-marque avec laquelle ils aspirent à prendre la tête du segment le plus purement économique. Cette stratégie n’est cependant pas synonyme de spécifications limitées.

La preuve en était les Redmi K20 et K20 Pro l’année dernière. Ces terminaux sont venus à l’ouest sous le nom de Mi 9T et Mi 9T Pro, et ils sont la preuve qu’ils ont suffisamment de qualités pour s’intégrer dans la marque principale. Après avoir présenté le Redmi K30 en décembre dernier, le constructeur chinois renouvelle désormais la variante Pro, avec des fonctionnalités étendues, qui se décline également en deux versions.

Une conception similaire, mais des caractéristiques différentes – pour le mieux -, est ce qui caractérise le nouveau Xiaomi Redmi K30 Pro y Redmi K30 Pro Zoom Edition, qui aspire à mettre plus de concurrence intérieure aux propres et à secourir, au moins pour l’Asie, le Pocophone F2.

Redmi K30 Pro, bientôt disponible … Mon 10T Pro?

Les Redmi K30 Pro et K30 Pro Zoom Edition arrivent avec un écran Amoled intégré, à 6,7 pouces et une résolution FullHD +. Rien de nouveau, bien que Xiaomi étende certaines de ses fonctionnalités au des mesures et des supports plus ambitieux dans le haut de gamme: 800 nits de luminosité, avec un pic de 1200; Prise en charge de HDR10 + et tactile à 180 Hz – bien qu’ils n’aient pas donné de données de trame maximales.

À l’intérieur, nous voyons l’omniprésent Snapdragon 865 que nous trouvons dans de nombreux terminaux haut de gamme. Ceci est La puce la plus puissante de Qualcomm pour 2020Bien qu’il n’inclue pas la connectivité 5G intégrée, il provient du Snapdragon X55, le dernier modem 4G + 5G disponible.

Il y aura, comme d’habitude, divers paramètres disponibles. Dans ce cas, Xiaomi ne nous fait pas choisir uniquement les configurations de mémoire embarquée, mais également la technologie sous-jacente. Autrement dit, Xiaomi inclura les normes que nous avons vues en 2019 pour la RAM et le stockage – LPDDR4X et UFS 3.0 – dans les versions à faible coût, mais cela ira jusqu’à les dernières normes publiées en 2020 –LPDDR5 et UFS 3.1–.

Les configurations disponibles seront les suivantes:

La gamme Redmi K de Xiaomi a été caractérisée par une proposition solide à travers toutes les spécifications les plus directement mesurables. Parmi ceux-ci, nous trouvons, bien sûr, la batterie. À cette occasion remonte à 4700 mAhBien qu’il puisse sembler être un cadeau qui améliorera l’autonomie, il est probablement destiné à alimenter un écran plus grand et un combo 5G désormais plus gourmand en ressources. Sa charge rapide monte légèrement jusqu’à un solide 33 W de puissance maximale.

En ce qui concerne le reste des sections de connectivité, ce sera une bonne nouvelle pour les épargnants de savoir que le Redmi K30 Pro conserve la prise casque dans les deux versions, ajoutant Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC.

Enfin, il est surprenant qu’en dépit d’avoir des pièces mobiles dans son appareil photo rétractable, il ajoute une légère Résistance à l’eau et à la poussière IP53.

