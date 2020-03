Xiaomi Redmi Note 7 et Redmi Note 8 parmi les dix meilleurs achats de 2019

Xiaomi Redmi Note 7 et Redmi Note 8 font partie des smartphone le plus performant de l’année dernière, se confirmant comme le best-seller absolu de 2019, grâce au rapport qualité / prix élevé.

D’après ce qui est ressorti d’une récente Rapport réalisé et publié sur le Net par Canalys, l’une des plus importantes sociétés d’études de marché au monde, Xiaomi Redmi Note 7 tombe le top 10 des smartphones les plus vendus de l’année dernière globalement. Plus précisément, ce smartphone a réussi à conquérir le sixième position au classement, précédé de certains appareils Apple (iPhone XR et iPhone 11) et d’autres fabriqués par le fabricant sud-coréen Samsung (Galaxy A10, Galaxy A50 et Galaxy A20). Xiaomi Redmi Note 7 a été un succès incontesté, et a réussi à enregistrer vingt millions d’unités vendues dans le monde en sept mois.

Xiaomi Redmi Note 8 parmi les dix smartphones les plus vendus au quatrième trimestre de 2019

Aussi Xiaomi Redmi Note 8 il a réussi à conquérir de nombreux consommateurs en un temps relativement court, atteignant dix millions d’unités vendues dans le monde en seulement trois mois. Ce faisant, Xiaomi Redmi Note 8 a réussi à entrer dans le Liste des 10 meilleurs smartphones au monde pour le quatrième trimestre de l’année dernière, gagnant le titre de smartphone Android must-have, et devenir le smartphone Android le plus vendu à la fin de l’année 2019.

Selon ce qui ressort du rapport Canalys, Xiaomi est la seule entreprise chinoise à avoir réussi à conquérir, avec ses smartphones, le classement du Global Top 10 Smartphones List, démontrant une nouvelle fois son importance fabriquer des produits de haute qualité mais abordables et enregistrant ainsi une forte croissance mondiale.