Xiaomi Redmi Note 9 Pro: caractéristiques, spécifications et prix

Xiaomi a officialisé pour le marché international le Redmi Note 9 Pro, le plus ambitieux des nouveaux terminaux que la firme asiatique a présenté il y a quelques semaines à peine sur le sol asiatique. De cette façon, il étend sa présence avec de nouveaux modèles – un Redmi Note 9 standard a également été publié – qui complètent la gamme avec le Redmi Note 9S déjà présent.

Et bien que la vérité soit qu’ils partagent tous certaines caractéristiques les uns avec les autres, la technologie a pris suffisamment de soin pour les différencier dans des aspects clés qui poussent à l’achat de l’un ou de l’autre. Dans le cas de Xiaomi Redmi Note 9 Pro, ceux-ci se concentrent principalement sur la section photographique.

CARACTÉRISTIQUES

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Affichage

IPS LCD 6.67 ”

Processeur

Qualcomm Snapdragon 720G

Stockage

64, 128 Go

RAM

6 Go

Caméra arrière

64 MP, f / 1,9 + 8 MP, f / 2,2 (grand angle) + 5 MP, f / 2,4 (macro) + 2 MP, f / 2,4 (profondeur)

Caméra frontale

32 MP

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Résistance

IP54

Système opératif

Android 10; MIUI 11

La batterie

5020 mAh, charge rapide 33 W

Prix

À partir de 269 $

64 mégapixels et batterie pendant un certain temps

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro Il atteint le marché du milieu de gamme qui est si bon pour la société chinoise avec une proposition très claire, mais aussi attrayante: offrir un appareil aussi frappant que les autres qui composent la gamme, mais avec un supplément qui élève ses spécifications à ceux qui veulent serrer davantage leur terminal. En ce sens, il conserve des éléments communs, tels que le processeur Qualcomm Snapdragon 720G, spécialement axé sur l’augmentation des performances dans les jeux vidéo ou le lecteur d’empreintes digitales situé sur le cadre droit.

Il diffère un peu plus dans la section caméra, avec un capteur principal qui grandit jusqu’à 64 mégapixels pour offrir des captures plus détaillées, combinées à trois autres qui contribuent à compléter le pari: un grand angle, un autre axé sur le mode macro et un capteur conçu pour mesurer la profondeur afin d’améliorer les prises de vue en mode portrait. Pour sa part, dans sa zone avant, nous trouvons une seule mise de 32 MP.

Tout cela est combiné avec 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage interne et un énorme batterie de plus de 5000 mAh. Ce dernier promet d’offrir une grande autonomie pour terminer la journée.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est, comme mentionné ci-dessus, le version internationale que l’entreprise s’est préparée à emmener dans les différents pays dans lesquels elle opère à travers le monde. Il n’a pas encore fourni les détails marketing en termes de dates, mais il devrait le faire bientôt.

Concernant le prix, le smartphone sera disponible en deux configurations différentes, toutes deux avec 6 Go de RAM et faisant varier son stockage interne entre 64 et 128 Go. Le prix est situé dans le 269 ​​$ pour la version à plus faible capacité, celle restante s’élevait à 299 $, les chiffres spécifiques pour chaque marché n’ayant pas encore été divulgués.

