Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max, quelles sont les différences?

Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max sont les nouveaux smartphones présentés par Xiaomi au cours des dernières heures, événement de lancement en streaming sur les chaînes officielles du géant chinois. deux smartphones presque identiques du point de vue esthétique, mais ils présentent pas quelques différences dans le secteur du matériel. Quelles sont donc les différences dont nous parlons?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro VS Redmi Note 9 Pro Max, l’écran

les deux Redmi Note 9 Pro que Redmi Note 9 Pro Max en présenter un même écran LCD 6,67 pouces avec résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels) et trou au centre. Les deux smartphones sont protégés par un Corning Gorilla Glass 5, et ont les mêmes dimensions (165,7 x 76,6 x 8,8 mm) et poids (209 g).

Xiaomi Redmi Note 9 Pro VS Redmi Note 9 Pro Max, processeur et mémoire

Sous la socca de Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max le même SoC est caché Qualcomm Snapdragon 720G avec processeur octa-core (2 x Kryo 465 basé sur Arm’s Cortex-A76 à 2,3 GHz; 6x Kryo 465 basé sur Arm’s Cortex-A55 à 1,8 GHz) et Adreno 618 GPU. changement, cependant, est la quantité de RAM et espace de stockage interne.

Xiaomi Redmi Note 9 Proen fait, il est disponible dans la variante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou dans la variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, cependant extensible avec microSD jusqu’à 512 Go. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, d’autre part, est disponible dans la variante avec 6 Go de RAM LPDDR4X et 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage interne, ou dans celui avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro VS Redmi Note 9 Pro Max, appareil photo

Les deux smartphones en ont un quadricaméra arrière dont la configuration ne diffère que par le capteur principal. Dans le cas de Redmi Note 9 Pro Max, c’est un Capteur Samsung ISOCELL Bright GW1 à partir de 64 MP (f / 1,89). Dans le cas de Redmi Note 9 Proc’est plutôt un Capteur Samsung ISOCELL Bright GM2 à partir de 48 MP (f / 1,79).

Les deux disposent également d’un appareil photo grand angle 8 ° 119 °, f / 2.2, accompagné d’une macro 5 MP et d’un capteur de profondeur 2 MP. La caméra arrière prend en charge l’enregistrement vidéo en 4K à 30 ips, ou en 1080p à 60 ips, ou en mode ralenti en 1080p à 120 ips et à 720p à 960 ips.

changement, toutefois, aussi la caméra frontale pour les selfies. Dans le cas de Redmi Note 9 Pro Max, il est de 32 MP; dans le cas de Redmi Note 9 Pro, cependant, il est de 16 MP.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro VS Redmi Note 9 Pro Max, batterie et prix

Quant à l’autonomie, Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max ont une batterie de 5 020 mAh. Dans le premier cas, cependant, la charge rapide est prise en charge à 18 W. Le second, cependant, prend en charge la charge rapide à 33 W.

Redmi Note 9 Pro Max sera disponible en Inde à partir du 25 mars aux prix suivants:

6 Go + 64 Go – 14 999 ₹ (environ 180 €)

6 Go + 128 Go – ₹ 16,999 (environ 205 €)

8 Go + 6 128 Go – ₹ 18,999 (environ 230 euros)

Le Redmi Note 9 Pro sera cependant disponible en Inde à partir du 17 mars aux prix suivants:

4 Go + 64 Go – 12999 ₹ (environ 155 €)

6 Go + 128 Go – ₹ 15,999 (environ 190 euros)