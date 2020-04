Xiaomi Redmi Note 9S disponible en Italie à partir du 28 avril sur Mi.com

La nouvelle est officielle qu’à partir du prochain 28 avrilplus précisément mardi, Xiaomi va lancer sur son magasin mi.com, Le nouveau Redmi Note 9S. C’est le nouveau smartphone de la série redmi ce qui élargit donc la célèbre famille que tout le monde connaît pour la qualité et les prix.

Redmi Note 9S sera disponible en Italie sur mi.com en trois couleurs différentes – Blanc, noir et bleu – dans les versions 4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Gorespectivement au prix de € 229,90 e 269,90 €. Ce sont les mots de Davide Lunardelli, chef ou marketing de Xiaomi Italia:

“Après le grand succès de la famille Redmi Note, qui a dépassé les 110 millions d’unités vendues dans le monde, Xiaomi a choisi d’introduire Redmi Note 9S, le premier membre de la famille Redmi Note 9, sur le marché italien. Nous sommes donc heureux d’offrir nos Mi Fans et passionnés de technologie un smartphone avec des performances extraordinaires et une super batterie “.

Redmi Note 9S arrive en Italie: voici les fonctionnalités

Redmi Note 9S dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, qui se compose d’un processeur octa-core avec une fréquence d’horloge maximale de 2,3 GHz, GPU Adreno 618 et technologie de traitement 8 nm. Grâce à sa technologie IA avancée et à ses améliorations en termes d’efficacité énergétique, Redmi Note 9S offre une expérience utilisateur sans précédent.

Être le premier smartphone de la série Redmi Note à être équipé d’un moteur à vibration linéaire sur l’axe Z, permet une accélération plus rapide qui se traduit par une meilleure rétroaction tactile que les moteurs traditionnels.

Son Batterie haute capacité 5020 mAh offre aux utilisateurs une alimentation électrique complète tout au long de la journée, même en cas d’utilisation prolongée. De plus, l’appareil offre une charge rapide de 18 W et est livré avec un chargeur de 22,5 W à l’intérieur de la boîte.



Un design de première classe basé sur un excellent affichage

Avec un design entièrement nouveau et sans encoche, Redmi Note 9S présente un compartiment photographique carré et un capteur d’empreintes digitales positionné latéralement, qui sert également de bouton d’alimentation pour un déverrouillage rapide et pratique.

Equipé d’un Écran FHD + DotDisplay de 6,67 pouces avec la toute première caméra d’affichage avant, l’appareil offre également Certification TÜV Rheinland pour réduire la lumière bleue pour un confort visuel durable.

Redmi Note 9S contribue à l’évolution continue de la série Redmi Note grâce au développement d’appareils de haute qualité équipés d’un nano revêtement résistant aux projections d’eau et de Corning® Gorilla® Glass 5 avant et arrière.

Appareil photo et caméra vidéo en haut

Redmi Note 9S est équipé d’un caméra arrière quad avec un objectif principal de 48MP et un grand capteur 1/2 ”pour des photos de jour à très haute résolution. Son objectif ultra grand angle 8MP permet aux utilisateurs de capturer facilement des images de groupe, tandis que son objectif macro 5MP et son capteur de profondeur 2MP complètent la configuration pour capturer des images extraordinaires à tout moment.

Sur le panneau avant, le Redmi Note 9S arbore un objectif 16MP pour le sa caméra selfie à l’écran, minimisant les bordures d’écran sans compromettre la qualité de la caméra.