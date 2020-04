Xiaomi Redmi Note 9S est également officiellement disponible en Italie

2020 a certainement commencé grand pour le fabricant de smartphones Xiaomi, qui a mis sur le marché de nombreux nouveaux smartphones, à la fois moyen-bas et haut de gamme.

Parmi le haut de gamme on retrouve certainement le Mi 10, alors que pour la première catégorie on peut enfin annoncer l’arrivée en Italie du Redmi Note 9S, actuellement disponible sur Amazon. Découvrons tous les détails ensemble.

Xiaomi Redmi Note 9S également disponible à l’achat en Italie

Le tout nouveau Redmi Note 9S de Xiaomi a un très grand écran, eh bien 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et un rapport d’aspect de 20: 9 avec une protection en verre Gorilla Glass 5. Monte un processeur Qualcomm Snapdragon 720 pris en charge par 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne.

Le département photographique est bien composé quatre caméras arrière, le capteur principal mesure 48 mégapixels, puis on retrouve un grand angle de 8 mégapixels, un macro capteur de 5 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. La caméra frontale est à la place de 16 mégapixels. la batterie est définitivement le cheval de bataille de l’appareil, avec une capacité de 5 200 mAh avec prise en charge d’une charge rapide à 22,5 W.

Comme d’autres spécifications, nous pouvons nommer le présence de NFC, Bluetooth 5.0, port USB Type-C, prise audio 3,5 mm, lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté. Le nouveau Redmi Note 9S est également disponible à l’achat en Italie, en ce moment il est en précommande sur la plate-forme de commerce électronique Amazon, mais à partir de demain, il sera officiellement achetable. Les couleurs disponibles sont le gris interstellaire, le bleu aurora et le blanc glacier. La version de 4/64 Go a un prix de 209 euros tandis que celui de 8/128 Go peuvent être achetés pour 229 euros.