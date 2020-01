Xiaomi relance la marque Poco, qui sera désormais indépendante

L’absence de nouveaux modèles tout au long de 2019 ne signifiait pas, semble-t-il, que la marque Xiaomi Poco était tombée dans l’oubli. Et c’est que le constructeur chinois vient d’annoncer par l’intermédiaire d’un de ses porte-parole que, désormais, la marque à succès derrière Pocophone F1 renaîtra tout au long de 2020 en tant que division indépendante de l’entreprise.

La personne responsable de la communication a été Manu Kumar Jain, vice-président mondial de Xiaomi et l’un des dirigeants de la division indienne du fabricant, où ils ont connu un grand succès ces dernières années. “Ravi de partager ceci: # Little sera désormais une marque indépendante”, a-t-il déclaré à travers un bref tweet.

Ravi de partager: #POCO sera désormais une marque indépendante!

Ce qui a commencé comme une sous-marque au sein de Xiaomi, est devenu sa propre identité. Le POCO F1 était un téléphone incroyablement populaire. Nous pensons que le moment est venu de laisser POCO fonctionner seul.

Rejoignez-moi pour souhaiter à @IndiaPOCO tout le meilleur.

– Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 17 janvier 2020

La décision ressemble à celui annoncé il y a plus d’un an concernant la marque Redmi, qui opère également de manière indépendante sur certains marchés. En Europe, cette division ne s’est pas matérialisée en termes de marketing, car les téléphones Redmi sont commercialisés sous l’égide de Xiaomi (comme le Redmi K20, qui dans le vieux continent est distribué sous le nom de Mi 9T).

En décembre, Xiaomi a enregistré la marque “POCO F2” dans diverses autorités asiatiques, qui ont entamé une course au retour sur le ring de la division. L’annonce de Manu Kumar Jain confirme donc les soupçons qui existent au cours des dernières semaines.

Little F1, un succès encore en mémoire

Le lancement de Poco F1 Ce fut un grand succès pour la marque asiatique. L’excellent rapport qualité-prix qu’il proposait en faisait, presque par défaut, l’option la plus recommandée dans son segment de prix – et plus encore après les baisses de prix dont il a souffert chez divers détaillants.

L’absence d’héritier tout au long de 2019 a cependant conduit à penser à la mort de cette marque, mais depuis Xiaomi, ils n’ont jamais pu confirmer ce fait. Ou Wen, le chef de la marque en Europe, a déclaré dans une interview à Hypertext que “Little n’est pas mort”, mais “nous l’avons gardé dans un tiroir, et peut-être que nous l’utiliserons à nouveau un jour”.

👇 Plus en hypertexte