Xiaomi se moque de Huawei en annonçant le tout nouveau Mi 10 Pro

La guerre commerciale entre les États-Unis et Huawei continue et la BAN est toujours active. Cette situation pénalise gravement le constructeur chinois et ses concurrents commencent à en profiter. Parmi ceux-ci, il se démarque Xiaomi qui a décidé d’attaquer Huawei là où ça fait le plus mal.

Xiaomi, en fait, a décidé de lancer une campagne publicitaire pour parrainer leur famille haut de gamme. Les Mi 10 viennent d’être présentés et visent à fidéliser les utilisateurs, peut-être parvenant à arracher des parts de marché à Huawei.

Comme on peut le voir dans l’image suivante, sur le package de vente Xiaomi Mi 10 Pro, une phrase très intéressante est apparue. En le traduisant, nous obtenons:

“Mi 10 Pro, avec un accès facile aux applications Google que vous utilisez le plus”

Il est clairement fait référence à la famille P40 qui, par force de circonstances, ne dispose pas de Google Mobile Services (GMS) et ne peut donc pas utiliser GApp. Cela signifie qu’au sommet de la gamme Huawei vous ne pouvez pas regarder des vidéos sur YouTube, utiliser Google Maps ou même simplement Drive.

Si cette situation ne crée pas de problèmes en Chine, en Europe et aux États-Unis, il est certainement beaucoup plus grave. En fait, la plupart des applications que nous utilisons quotidiennement sont liées à GMS. Les protections Netflix DRM sont également liées aux services Google, par conséquent, sur les appareils Huawei, il n’est pas possible d’utiliser la résolution maximale disponible.

Le lancement de Huawei Mobile Services (HMS) a partiellement atténué ces problèmes, mais il est difficile de se passer totalement des solutions proposées par Google. Ici, alors, le gadget marketing de Xiaomi est vraiment brillant et il pourra certainement convaincre certains utilisateurs de changer leurs choix.