Xiaomi soutient l’Italie avec des dons et un hommage vidéo

Aujourd’hui 7 avril 2020, profitant de la journée mondiale de la santé appelée Journée mondiale de la santé, Xiaomi a décidé de soutenir ses utilisateurs et citoyens du monde de plusieurs manières. La contribution la plus importante a sans aucun doute été un nouveau don en Italieainsi que d’autres pays en difficulté en raison de la quarantaine. Mais non seulement cela, la société a décidé de construire un hommage vidéo pour les Italiens.

Xiaomi, c’est en quoi consiste tout le soutien que la société apporte en fournissant en ce moment

A partir des dons, on peut dire que le Fondation Xiaomi et Foresight Foundation situé à Shanghai, ils ont travaillé très dur, faisant don de centaines de milliers d’autres masques et matériel sanitaire dans le monde, y compris notre pays en premier. Parmi les différents destinataires des documents susmentionnés, le Département de la protection civile, ainsi que divers hôpitaux et établissements.

Le directeur financier et président de l’International Xiaomi Corporation Shou Zi Chew, a publié la déclaration suivante: Notre fort sens de la responsabilité sociale nous pousse à nouveau à offrir notre soutien et notre publicité exprimer notre proximité à tous ceux qui tentent de toutes leurs forces de faire face à cette difficile épidémie. Conscients que la santé passe avant tout, que l’union fait la force, nous avons décidé de un nouveau don dans l’espoir de pouvoir apporter une contribution concrète.

Enfin, Vincenzo De Caro, avec Xiaomi et Studios Mi Creator, a fait une vidéo intitulée balcons, qui raconte la difficulté rencontrée par les Italiens en ce moment et comment y faire face à travers la musique et le contact en regardant par la fenêtre. La vidéo a été faite précisément, avec un Mi Note 10. Le but de ce court métrage est de sensibiliser davantage les gens à résister et à rester chez eux afin de ne pas frustrer les efforts consentis jusqu’à présent, pour pouvoir accélérer au maximum la reprise. La vidéo est disponible à la fois sur Facebook que sur YouTube sur le canal Xiaomi et visible sur ce lien.