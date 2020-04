XPG Xenia, un nouvel ordinateur portable de jeu par ADATA

ADATA a apparemment décidé d’élargir ses horizons, en fait nous parlons d’un grand saut, car des mémoires PC nous passons à un véritable ordinateur, nommé XPG Xenia, avec des dimensions 356,4 x 233,6 x 20 , 5 mm e poids d’environ 1,85 kg.

Voici les détails et les spécifications

L’ordinateur portable en question monte un Écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et avec un rapport écran / corps de 85%.

Mais passons aux données succulentes, l’équipement matériel, qui en ce qui concerne le GPU est disponible en deux versions, une avec le Geforce RTX 2070 Max-Q équipé de 2304 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbit / s ou, l’un avec le à bord GTX 1660Ti, équipé de 1536 cœurs CUDA et de 6 Go de GDDR6 VRAM à 12 Gbit / s.

Quant au CPU, on en trouve un Processeur Intel Core i7-9750H à 6 cœurs et 12 threads capable de travailler à une horloge de base de 2.6Ghz incrémental à 4.5 en boost.

Du point de vue des souvenirs, évidemment le PC montre les muscles, montés à bord 32 Go de RAM DDR4-2666 et un SSD XPG SX8200 Pro de 1 To pour le stockage.

L’équipement de connectivité est complet et propose donc 3 ports USB 3.2, une entrée USB-C 3.1, un port Thunderbolt 3 (pour les cartes vidéo externes supplémentaires), un port HDMI et l’entrée Ethernet.

ADATA déclare que l’ordinateur portable sera couvert par une garantie de deux ans, mais n’a publié aucune déclaration sur le prix et la date de sortie.