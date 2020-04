Xplore remporte un prix de l’Air Force pour étudier les outils de navigation pour les missions lunaires – .

La conception d’un artiste montre le Xcraft de Xplore avec la lune en arrière-plan. (Illustration Xplore)

Xplore, basé à Seattle, a déclaré qu’il avait remporté un prix de l’Air Force pour développer une architecture permettant de garder une trace de la position, de la navigation et du timing lors des missions entre la Terre et la Lune.

Le projet de l’Air Force vise à développer des systèmes de position, de navigation et de synchronisation, ou PNT, qui étendraient un système de suivi de type GPS à l’espace cislunaire – c’est-à-dire le domaine de l’espace s’étendant jusqu’à la lune. L’initiative de la NASA de mettre des astronautes sur la lune dès 2024 a accru le besoin de tels systèmes.

Xplore a déjà travaillé sur les technologies des systèmes de navigation dans le cadre des efforts de développement de son vaisseau spatial Xcraft, qui est destiné à effectuer des missions sur la Lune ainsi que Mars, Vénus, les astéroïdes et d’autres destinations lointaines. Il s’agit de l’une des premières entreprises commerciales à remporter un prix dans une nouvelle catégorie de la Force aérienne consacrée aux opérations cislunaires.

“Nous avons compris la nécessité de construire des architectures de navigation au-delà de l’orbite terrestre au début de notre développement, et nous sommes fiers que notre leadership éclairé ait été reconnu”, a déclaré Lisa Rich, fondatrice et chef de l’exploitation de Xplore, dans un communiqué de presse. L’entreprise privée a pour objectif de lancer son premier Xcraft dès l’année prochaine.