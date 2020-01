Xplore s’associe à Nanoracks sur les opportunités de missions dans l’espace lointain – .

La conception d’un artiste montre la sonde Xcraft de Xplore se dirigeant vers la lune. (Illustration Xplore)

Xplore, basé à Seattle, a déclaré qu’il s’associe à Nanoracks, basé à Houston, pour créer des opportunités de covoiturage à faible coût pour les charges utiles se dirigeant vers la Lune, Mars et d’autres destinations au-delà de l’orbite terrestre.

Le partenariat tire parti de l’approche commerciale de l’exploration de l’espace lointain qui a été lancée à la NASA par l’administrateur Jim Bridenstine, a déclaré Lisa Rich, chef de l’exploitation et cofondatrice de Xplore.

“Nous sommes parfaitement adaptés à l’objectif de Bridenstine de faire de la NASA un partenaire parmi de nombreux partenaires”, a-t-elle déclaré à . aujourd’hui.

Nanoracks fournira des services à la clientèle pour la conception, la préparation et l’intégration de charges utiles dans les missions d’Xplore – potentiellement en commençant par Moon Xpeditions, une mission lunaire que Xplore vise à lancer fin 2021.

L’arrangement s’appuie sur l’expérience de Nanoracks avec les charges utiles et le matériel de la Station spatiale internationale.

“L’espace commercial ne s’arrête plus en orbite basse”, a déclaré le PDG de Nanoracks, Jeffrey Manber, dans un communiqué. «Xplore ouvre la voie à une utilisation commerciale et à des services vers la Lune, Mars et au-delà. Nous sommes vraiment ravis à Nanoracks de travailler avec Xplore pour mettre nos connaissances commerciales de l’orbite terrestre basse dans l’exploration de l’espace lointain. »

Xplore a été fondée en 2017 par Lisa Rich et son PDG Jeff Rich, qui gèrent également les partenaires de Hemisphere Ventures à Seattle. Hemisphere a investi dans plus de 200 entreprises, y compris des entreprises spatiales allant de SpaceX à Vector Launch et Axiom Space. Jusqu’à présent, Xplore a été financé par des fonds privés, mais Lisa Rich a déclaré que “maintenant nous en sommes au point de lever un tour de table”.

Le cœur du modèle commercial de Xplore est le Xcraft, un vaisseau spatial conçu pour être monté sur un adaptateur de charge utile standard appelé anneau ESPA. Il sera capable de transporter de 30 à 70 kilogrammes (66 à 154 livres) de charge utile dans un volume d’un peu moins de 2 pieds cubes (0,05 mètre cube, ou 50U en termes Cubesat).

“Traditionnellement, quand on regarde la taille d’un vaisseau spatial, seulement 10 à 15% de la masse est la baie de charge utile”, a expliqué Rich. «Notre ingénierie et notre conception élégantes ont permis à 40% de la masse d’être une charge utile.»

Rich a déclaré que cela devrait aider à réduire les coûts de lancement, bien qu’elle ait refusé de donner une liste de prix projetée. “C’est un vingtième du coût des missions existantes vers des destinations lointaines”, a-t-elle déclaré.

Il y a quelques points d’interrogation autour de l’aventure: par exemple, Rich n’est pas prêt à dire qui va construire le matériel Xcraft. «Nous envisageons actuellement une installation ultramoderne adaptée à la construction de Xcraft», a-t-elle déclaré à ..

De plus, le plan de vol de Xplore dépend de l’obtention de places pour les charges utiles secondaires sur les lanceurs d’autres personnes. Rich a déclaré que le fait que le Xcraft soit conforme à la norme ESPA devrait faciliter la recherche de ces endroits. La plupart des fusées – y compris les Falcon 9 de SpaceX, les fusées Atlas 5 et Delta 4 de United Launch Alliance et le système de lancement spatial de la NASA – sont capables d’accueillir des vaisseaux spatiaux de classe ESPA.

Rich a déclaré que Xcraft serait en mesure de transporter des charges utiles allant des imageurs et des expériences en sciences de la vie aux démonstrations technologiques et aux nanosatellites déployables.

Xplore a déjà conclu un accord avec l’Arch Mission Foundation pour livrer des bibliothèques miniaturisées dans l’espace lointain, et avec Celestis pour transporter des restes incinérés et des échantillons d’ADN lors d’un voyage à sens unique au-delà de la lune. Et ce n’est pas tout: Rich a déclaré que la société était en pourparlers avec des fournisseurs potentiels de charge utile sur des missions encore plus lourdes à révéler.

«La capacité unique est que nous fournissons un« espace en tant que service », de sorte que tout ce dont ils ont à se soucier, c’est de leur instrument et de récupérer leurs données, que nous leur fournissons», a-t-elle déclaré.

Rich a reconnu que Xplore n’est pas encore un nom familier dans les cercles spatiaux – mais elle a souligné les années d’expérience que l’équipe d’environ 25 personnes de la société apporte de Planetary Resources, Stratolaunch et d’autres programmes spatiaux commerciaux et gouvernementaux.

“Même si nous sommes une nouvelle entreprise, nous avons une équipe exceptionnelle qui travaille avec la NASA depuis des décennies”, a-t-elle déclaré, “afin qu’ils puissent nous faire confiance.”