Y a-t-il un lien entre la 5G et l’épidémie de coronavirus?

Nous avons entendu parler de théories du complot selon lesquelles l’épidémie de coronavirus (Covid-19) est liée au déploiement des réseaux 5G.

Même des célébrités telles qu’un juge de Britain’s Got Talent Amanda Holden, la chanteuse Anne Marie et l’acteur et dramaturge américain Woody Harrelson avaient mis en garde le public contre les dangers des réseaux à large bande sur les réseaux sociaux tandis que Facebook avait supprimé un groupe anti-5G dans lequel les utilisateurs se trouvaient encouragés à publier des images d’eux détruisant des équipements réseau.

Certains quotidiens ont diffusé des séquences vidéo d’une station de base de 20 mètres à Birmingham en feu, ciblée par des manifestants anti-5G.

Presque tous les «G» de la technologie cellulaire avaient attiré des théories sur les risques pour la santé et la 5G ne diffère pas en soulevant des préoccupations concernant les effets possibles sur la santé de l’énergie radiofréquence (RF) transmise par les stations de base et les appareils 5G.

De nombreux groupes ont précédemment affirmé que les signaux mobiles 4G et 5G pouvaient provoquer le cancer.

La 5G est-elle un coupable et ce que les lobbyistes ont à dire sur l’Iran, l’Inde et de nombreux autres pays où la 5G n’est pas à l’horizon et, dans le même temps, a signalé une augmentation de nouveaux cas de pandémie?

Le spectre électromagnétique global se compose d’électricité statique et de champs magnétiques, RF, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons X et rayons gamma.

La RF est dans la partie médiane du spectre et est utilisée pour les communications radio, les réseaux de téléphonie mobile, les stations de base mobiles et les téléphones mobiles et pour fournir les technologies 3G, 4G, 5G, Wi-Fi et Bluetooth.

Le rayonnement non ionisant (champ statique à infrarouge) ne transporte pas suffisamment d’énergie pour rompre les liaisons moléculaires. Les rayonnements ionisants (ultraviolets aux rayons gamma) transportent suffisamment d’énergie pour rompre les liaisons entre les molécules et les atomes ionisés.

Les systèmes 5G fonctionnent dans plusieurs bandes de fréquences, basses, moyennes et en ondes millimétriques (24,25 GHz à 86 GHz).

L’onde millimétrique est un domaine qui a soulevé des préoccupations en dehors de la multitude de petites cellules montées sur des poteaux électriques le long des rues publiques et à proximité des abonnés, mais ce spectre a été utilisé dans de nombreuses autres applications telles que les scanners de sécurité d’aéroport et les radars anti-collision pour les automobiles. mais maintenant l’onde millimétrique est utilisée pour les communications cellulaires par de nombreux pays.

Les experts ont déclaré que les preuves actuelles ne confirment pas l’existence de conséquences pour la santé d’une exposition à un faible niveau (en vertu des directives internationales actuelles sur l’exposition développées par l’ICNIRP et l’IEEE-ICES) des champs électromagnétiques (CEM).

Ils ont souligné, sur la base de nombreuses expériences et études, qu’il n’y a pas d’impact négatif de la technologie moderne sur la santé.

(Crédit d’image: Future)

Qui définit les normes d’exposition aux CEM?

L’ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) et le Comité international de sécurité électromagnétique (IEEE-ICES) ont défini des lignes directrices pour la protection des personnes contre les rayonnements non ionisants, notamment en raison de l’exposition aux technologies 5G.

Les pays en adoptent généralement une et recommandent ou exigent légalement le respect des directives. Les normes de sécurité ont déjà de grandes marges de sécurité.

Le Dr Chung Kwang Chou, président du Comité international sur la sécurité électromagnétique (IEEE), a déclaré que la compréhension commune est que le rayonnement peut provoquer le cancer et d’autres maladies, mais les effets biologiques de l’exposition aux RF ont été étudiés pendant environ 70 ans et la recherche montre que le seul l’effet néfaste établi sur la santé de l’énergie RF (au-dessus de 100 kHz) est l’effet thermique.

Le Dr Jafar Keshwari, professeur adjoint d’ingénierie biomédicale à l’Université Aalto d’Helsinki et de Corporate Product Regulations and Standards Management à Intel Corporation et président du Comité international sur la sécurité électromagnétique (IEEE-ICES), a déclaré que l’exposition aux CEM d’un appareil mobile est beaucoup inférieur aux autres appareils.

«Pendant l’exposition aux RF, les effets biologiques existent toujours, mais les effets néfastes sur la santé dépendent du niveau d’exposition. Les effets thermiques continuent d’être la base appropriée pour la protection contre les effets sur la santé de l’exposition aux fréquences radioélectriques à des fréquences supérieures à 100 kHz », a-t-il déclaré.

Tant que le produit respecte la limite d’exposition, il a déclaré qu’il était sûr.

Facteur de sécurité

Pour les téléphones portables, 2Watt par kilogramme est la limite et les effets néfastes sont observés quand il atteint 100Watt par kilogramme.

«Il y a donc un grand facteur de sécurité dans les limites d’exposition. Il est de la responsabilité du régulateur de vérifier que chaque produit mis sur le marché, appareil ou station de base, respecte les limites. Le fabricant doit évaluer l’exposition en fonction des limites », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que le principal problème de sécurité des ondes 5G mmW était le réchauffement de la peau et des yeux.

«La peau constitue 95% de la surface du corps humain tandis que la cornée des yeux constitue 75% de l’eau douce et une épaisseur de 0,5 mm. Les ondes millimétriques sont absorbées à environ 0,5 mm de la surface de la peau, contrairement à l’énergie RF à des fréquences plus basses qui peuvent pénétrer plus profondément dans les tissus », a-t-il déclaré.

Quelle que soit la fréquence à laquelle vous vous trouvez, le professeur Rodney Croft, commissaire de l’ICNIRP, a déclaré que la sécurité dépend de l’intensité du champ ou de la quantité d’énergie absorbée par le corps par seconde.

«Si nous avons beaucoup d’énergie par seconde, alors vous vous réchauffez et votre corps ne peut pas éliminer cette chaleur. Le corps peut retirer une petite quantité d’énergie car l’approvisionnement en sang absorbe la chaleur et la distribue et le flux sanguin échange la chaleur avec l’environnement. Cela se produit avec toutes les fréquences et seulement si vous obtenez une fréquence beaucoup plus élevée, alors cela arrive aux rayonnements ionisants et à ce stade, nous avons une histoire très différente », a-t-il déclaré.

En dessous des niveaux de rayonnement optique (non ionisant), Croft a déclaré que la fréquence n’était pas importante pour la santé, attendez-vous à ce qu’elle vous indique la profondeur de la pénétration.

Ainsi, lors de l’écoute ou de la non-écoute de la radio FM ou de la musique, il a dit que les signaux radio circulent et qu’ils sont en basse fréquence (100 MHz) tout le temps.

«Cela pénètre profondément dans votre corps. À mesure que la fréquence augmente, la longueur d’onde étant beaucoup plus courte, elle est absorbée dans la partie superphysique du corps. En ce qui concerne la 5G, presque toute l’énergie est absorbée par la peau. Ainsi, au lieu d’une augmentation de la température profondément à l’intérieur du corps, c’est maintenant à la surface de la peau », a-t-il déclaré.

Même le pire des effets de l’exposition ne causera pas de cancer ni aucune autre maladie; il a dit et ajouté que la température locale augmente à moins de 0,5 degrés mais aucune augmentation détectable de la température corporelle centrale.

«Même si vous gardez un bloc de bois ou un jouet près des oreilles pendant un certain temps, la température de la peau près des oreilles augmente et ce n’est pas dû à l’exposition aux RF mais au manque de circulation d’air.

Cependant, si vous êtes proche de la station de base, il a déclaré que le corps absorbe plus de chaleur mais que les directives en tiennent compte et que vous avez une limite, une distance de sécurité par rapport à la station de base.

«Tout dépend de la puissance de la station de base. En réalité, vous pouvez aller au-dessus des limites mais vous ne serez toujours pas blessé, mais il vaut mieux pour nous d’avoir une limite très conservatrice que de se rapprocher trop d’un niveau où quelqu’un pourrait être blessé », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que les craintes de la communauté entravent la mise en œuvre de la 5G mais que des directives sont nécessaires pour garantir une sécurité sans ambiguïté à la communauté.

“Les expositions 5G seront beaucoup plus faibles que les directives ne le permettent et il n’y a pas d’augmentation détectable de la température corporelle centrale ou d’augmentation de la température locale des tours ou des combinés.”