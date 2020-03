Y a-t-il un message caché sur l’écran d’accueil de la PS2?

La PlayStation 2 restera dans les mémoires comme une console qui a vu naître de nombreuses franchises, sans oublier qu’elle a permis à de nombreux joueurs du monde entier de découvrir les merveilles du monde des jeux vidéo. Pour cela et pour bien d’autres raisons, il aura une place très spéciale dans nos cœurs.

Et puisque nous parlons de ce bijou et de ses découvertes, il y a quelque temps, nous sommes tombés sur un post Facebook qui nous a laissé beaucoup à réfléchir. Il s’avère qu’il y a un petit secret caché dans l’écran d’accueil de la PS2 que tout le monde ne connaissait pas et qui, en raison de sa récente exposition, a fait du bruit sur les réseaux sociaux.

L’utilisateur Haider Ali s’assure que Il existe des variations dans le nombre de tours de blocs qui apparaissent sur cet écran, car elles déterminent le nombre de jeux enregistrés sur une carte mémoire. Ce n’est pas tout, car la longueur des structures représente également leur progression dans chaque titre.

Maintenant que si vous retirez la carte et redémarrez l’appareil, vous vous rendrez compte que tous les blocs disparaîtront.

Comme nous, de nombreux internautes ignoraient également cette qualité et étaient très surpris de la voir. De toute évidence, ils ont donc dû courir sur leurs réseaux sociaux pour diffuser leur récente découverte.

Rappelez-vous l’écran de chargement PS2? Ces blocs blancs? Ils représentent vos jeux stockés sur votre carte mémoire. Génial!

Il serait intéressant de pouvoir rallumer notre ancienne console, juste pour voir combien d’aventures il a vécu avec nous. Malheureusement, tout le monde ne l’a pas en notre pouvoir, alors nous nous contenterons des souvenirs. D’un autre côté, si vous en avez encore la possibilité, Pourquoi ne pas vérifier combien de jeux ont été donnés à d’autres moments?