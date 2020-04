Y aura-t-il une forte baisse du Bitcoin?

Selon les déclarations d’un analyste technique, la monnaie numérique la plus précieuse de la planète pourrait se diriger vers une forte baisse du Bitcoin. La crypto-monnaie, qui s’est négociée récemment à près de 7000 $, a presque doublé de valeur entre la mi-mars et le début avril, selon les chiffres des sociétés d’analyse de données.

De même, nous avons pour vous le témoignage du statisticien qui a prédit l’effondrement du Bitcoin dit que son prix va augmenter. Le marché des crypto-monnaies est très volatil, donc les prévisions semblent fausses.

Désormais, les taureaux devraient maintenir la reprise à un rythme égal ou supérieur à court terme. S’ils ne le font pas, les ours pourraient regagner un terrain considérable. Ceci selon les déclarations de Nicholas Pelecanos, chef des opérations chez NEM Ventures.

De cette façon, les indicateurs d’une des stratégies basées sur l’élan commencent à montrer une configuration baissière très sérieuse. Une tendance qui pourrait déboucher sur une vente à 50%. Envoi du prix en dessous de 3000 $ et moins.

À titre de conseil et d’avertissement: investir dans des crypto-monnaies ou des jetons est hautement spéculatif et le marché est largement non réglementé. Si vous envisagez d’investir dans des crypto-monnaies, vous devez être prêt à une éventuelle perte de tout votre investissement.

Déclin du Bitcoin: un événement étrange

L’analyste a noté qu’il existe un croisement de moyennes mobiles exponentielles entre 150 et 400. En outre, il a noté que cela ne s’était produit que deux fois auparavant dans l’historique des prix de Bitcoin. L’allégation qu’il a formulée est issue d’une analyse qui, conjointement avec le 200EMA traversant le 300EMA, après un rejet des prix 60EMA. Ce qui a marqué le début d’une vente massive en seulement un mois.

Il a expliqué qu’il est inquiétant que les deux ventes aient été générées par des ventes à découvert dans le Dow et le S&P, les marchés boursiers les plus solides du monde. De même, Pelecanos a souligné que depuis début mars, la corrélation de Bitcoin avec le S&P et le Dow a été exceptionnellement élevée, à environ 0,82.

Indiquant qu’une liquidation massive des stocks pourrait déclencher une fuite encore plus importante de Bitcoin, on pourrait donc dire que le prix va chuter de manière spectaculaire si les ventes continuent de se produire si rapidement.

Les analystes pèsent

Prenant les déclarations d’experts pour rédiger cet article, d’autres analystes techniques ont noté que bien que nous assistions à une forte baisse du Bitcoin dans un proche avenir, la monnaie numérique ne devrait pas subir une perte de valeur de 50%.

Ils soulignent que la moyenne mobile de 50 jours met beaucoup de pression sur le prix de Bitcoin et le maintient en dessous de 7000 $, en particulier, a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds de couverture de crypto-monnaie BitBull Capital.

Cependant, passer de ce montant actuel à moins de 3 000 $ n’est pas le résultat le plus probable et les analystes estiment qu’il existe un solide soutien pour 5 000 $ à court terme. Alex Mascioli, chef des services institutionnels à Bequant, a également fait des déclarations et a donné un point de vue assez similaire.

Il semble qu’il y ait eu un léger changement de direction depuis la fin de la semaine dernière, où Bitcoin rebondissait sur la 50MA et testait la ligne de tendance haussière et retestait pour une évasion précoce de 8000 $ et 9 000 $.

De cette façon, après avoir échoué à maintenir le niveau de plus de 7000 $, vous constatez une augmentation de l’intérêt ouvert pour les options, ce qui augmente la pression de vente de Bitcoin.

Les analystes sont convaincus que Bitcoin ne baissera pas à 3000 $

En outre, le niveau de 3000 $ peut être une rétractation excessive et, en tant que tel, un soutien est recherché pour stabiliser les prix à 4500 $ si la pression sur la baisse du Bitcoin se poursuit. Telle est la conclusion de certains analystes.

Maintenant, selon Kiana Danial, PDG d’Invest Diva, en regardant Ichimoku Cloud, un groupe d’indicateurs techniques qui aide à donner un aperçu de la tendance et de l’élan actuels d’un actif. Même avec cette approche différente, il n’a pas vu le Bitcoin chuter à près de 3000 $. Tous basés sur le système Ichimoku, demander une baisse de 50% pourrait être un peu prématuré, a-t-il déclaré aux médias numériques.

Vous pourriez également voir quelques chutes vers le niveau de retracement de seuil de 50%, ainsi qu’une série de Fibonacci au prix de 5 975 $.

