Y aura-t-il une saison 2 de Watchmen?

La série Watchmen de HBO est terminée et après avoir regardé la finale de la première saison (spoilers suivent), vous vous demandez peut-être où une saison 2 pourrait même aller ensuite. Ci-dessous, nous avons capturé ce que le créateur Damon Lindelof a dit à propos de la poursuite possible de l’émission à la suite de la finale de l’émission.

HBO n’a pas officiellement commandé une saison 2 de Watchmen, il convient de le souligner. L’avenir de la série est apparemment entre les mains de Lindelof et dépend de lui pour trouver la bonne idée pour une deuxième saison. Cette première saison a été conçue pour être autonome, ce qui est évident à la regarder.

Il y a eu récemment des discussions sur une potentielle saison 2 de Watchmen, après que HBO ait reclassé la série en “série limitée”, indiquant clairement que Watchmen n’était pas conçu comme un programme de longue durée, mais laissant toujours la porte ouverte à “un avenir possible”. (via Variety).

Alors, la finale de la saison 1 laisse-t-elle la porte ouverte pour la saison 2? Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la question.

Watchmen saison 2: qu’en a dit Damon Lindelof?

Le commentaire le plus récent sur une saison 2 de Watchmen vient d’une interview de Vanity Fair avec le créateur Damon Lindelof. “Ces neuf épisodes étaient censés être autonomes et cela n’exclut pas la possibilité qu’il y ait plus de Watchmen”, c’est à peu près ce que Lindelof a dit aux médias depuis le début de l’émission au New York Comic Con en octobre.

Une saison 2, donc, dépend de Lindelof ayant la bonne idée pour un run de suivi. “Que je sois impliqué ou non dépendra presque entièrement de l’idée que je trouve digne ou non de raconter une autre histoire”, déclare Lindelof, ce qui laisse la possibilité à d’autres créateurs d’adapter Watchmen. Il ajoute qu’il est “super protecteur” du matériel source, tout en notant qu’il a adapté le roman graphique sans la permission du co-créateur Alan Moore.

On ne sait pas s’il y aura une saison 2 de Watchmen, alors, mais nous savons que c’est une possibilité. Lindelof a juste besoin de cette étincelle d’inspiration:

“Je vais lire beaucoup de livres qui s’accumulent à mon chevet et regarder beaucoup d’émissions de télévision et de films que je suis désespéré de voir, puis quand je reviendrai en janvier, j’espère que l’antenne sera de retour si elle reçoit quelque chose qui donne l’impression que ce pourrait être une autre saison de Watchmen, je serais certainement enclin à la poursuivre. Il n’y a aucune garantie si et quand cela se produira. “

Alors, la saison 2? Ce n’est pas sûr, et le calendrier de tout suivi n’est pas clair, mais Lindelof y est ouvert – avec des mises en garde.

Le co-créateur de Lost est à l’aise avec l’idée qu’un autre showrunner prenne les morceaux qu’il a laissés dans le spectacle et crée une deuxième saison avec eux, cependant. Interrogé sur la possibilité par Rolling Stone, Lindelof dit: “Je serais ravi!” Il ajoute que tout suivi ne devrait pas être lié par la façon dont les choses ont été laissées dans la finale de la saison 2.

“Le territoire de Watchmen remonte à un siècle, vous pourriez donc faire une histoire dans les années 50 ou 60 ou 80 ou 90, ou vous pourriez avancer de cinq ans, et vous pourriez présenter des personnages qui n’étaient pas Angela Abar, ou les aventures continues de Veidt et Laurie. Encore une fois, le terrain et les possibilités sont bien plus grands que quiconque ayant une imagination limitée pour continuer cette histoire. “

Le cliffhanger de Watchmen laisse-t-il la porte ouverte pour la saison 2?

Il ne reste plus beaucoup de pièces sur la table pour une saison 2 de Watchmen. Vous pourriez regarder cette finale et vous demander comment l’histoire continuerait même: le docteur Manhattan est mort, Lady Trieu est morte, la septième Kavalry est anéantie, Adrian Veidt est en état d’arrestation, et Angela Abar (éventuellement) a le pouvoir du docteur Manhattan. Le spectacle se termine avant que nous découvrions si Angela peut marcher sur l’eau, comme Manhattan, dans une fin qui vous rappellera peut-être la toupie dans Inception (oui, elle nous hante toujours).

Lindelof a prévu que ce dernier moment soit parallèle à la fin de Watchmen, où il est révélé que le journal de Rorschach a été envoyé à un journal. Ce journal a révélé la vérité derrière la conspiration de Veidt pour organiser une attaque extraterrestre et tuer des héros costumés.

“Supposons un instant qu’il y a deux résultats possibles pour ce qui se passe quand Angela fait un pas dans la piscine”, a déclaré Lindelof à Rolling Stone. “Le résultat numéro un, c’est qu’elle s’enfonce au fond et a tout simplement mal compris tout ce que Cal lui a dit et a mangé un œuf cru et devrait probablement être traitée pour la salmonelle. Le résultat numéro deux est qu’elle commence à marcher sur l’eau et à se rendre compte que elle est imprégnée de pouvoirs divins. ”

Il ne pense pas que l’un ou l’autre scénario entraînerait une saison fantastique de télévision, il est donc probable qu’une année de suivi n’explorerait pas cette histoire exacte, si Lindelof décidait de le faire.

Watchmen a-t-il suffisamment de succès pour une saison 2?

Nous sommes presque certains que c’est le cas. Dans un rapport sur les variétés, Watchmen a été révélé comme la nouvelle série HBO la plus réussie depuis Big Little Lies en 2017 (qui a d’ailleurs eu une deuxième saison).

Il convient de noter que HBO a l’habitude de renouveler des émissions réussies assez rapidement, la saison 3 de Westworld étant commandée après le début du premier épisode de la saison 2. La question n’est probablement pas sur le succès de l’émission: ce sera simplement à la décision du créateur de savoir si plus est nécessaire.

Le commentaire le plus récent de HBO sur la question est venu alors qu’il reclassifiait le spectacle comme une “série limitée”, indiquant clairement que ce ne serait pas un spectacle de longue durée, mais n’excluant pas non plus des saisons supplémentaires: “Nous avons discuté avec les producteurs et senti la série limitée était la représentation la plus précise du spectacle et de tous les futurs versements possibles “(via Variety).

HBO pourrait couvrir ses paris pour l’instant – et le classement aura beaucoup plus à voir avec les catégories de récompenses que la longévité de l’émission – mais Watchmen saison 2 est toujours très en jeu.

