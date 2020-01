Yahoo a un nouveau service de recherche basé sur Bing, et il dit que c’est comme un super duper privé, les gars

Yahoo était un poids lourd d’Internet pendant les premières années d’Internet – avant Google, bien sûr. Aujourd’hui, Yahoo est une coquille d’elle-même en tant que filiale de Verizon sans véritable produit de recherche. Il essaie d’en construire un, cependant. La nouvelle recherche unique de l’entreprise est disponible sur le Web et via une application Android. C’est juste Bing avec des fonctionnalités supplémentaires, mais Yahoo promet que c’est vraiment sécurisé.

Le site Web One Search est à la fois un moteur de recherche et un argumentaire de vente. Il y a une barre de recherche en haut, et en dessous vous obtenez une liste des raisons pour lesquelles One Search est (soi-disant) génial. Cela ne comprend aucun cookie, aucun suivi des annonces et aucun historique de recherche conservé. Il crypte même vos termes de recherche en transit si vous laissez le “Mode de confidentialité avancé” activé. En fait, je ne sais pas pourquoi il s’agit d’une bascule si importante. Y a-t-il une situation dans laquelle vous ne voudriez pas cela?

Vous avez fait défiler jusqu’en bas de la page pour voir que le service One Search est propulsé par Bing de Microsoft. Les résultats doivent être les mêmes, mais vous n’obtenez pas l’intégration ou l’historique des services Microsoft que vous obtiendriez sur le site Bing. Je ne sais pas si une recherche vaut la peine d’être utilisée, mais maintenant vous savez qu’elle existe.