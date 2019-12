Yap, un chat minimaliste et éphémère pour déclamer en public

Sur le chemin entre expérience sociologique et les inventions scandaleuses un nouveau chat arrive en ligne, Yap, de nom court et avec quelques règles de fonctionnement qui attirent l'attention de tous ceux qui ont parlé sur WhatsApp, Facebook, Microsoft Messenger ou l'IRC classique de toute une vie.

Son créateur est Gina Trapani, fondateur du blog populaire Lifehacker et d'autres projets axés sur la productivité et tirer un peu plus de tout aspect de la vie. Ou plutôt, l'idée part de Postlight, une entreprise de conception et de création de produits numériques dont le dernier projet semble être ce curieux chat comme expliqué sur leur blog officiel.

Ce qui fait Yap une conversation différente à garder à l'esprit? Pour reprendre les mots de Rich Ziade, cofondateur et président de Postlight, il s'agit de un chat comme dans la vraie vie. La traduction n'enregistre pas la conversation, et pour plus d'informations, vous ne verrez que la dernière phrase ou le dernier message envoyé par chaque personne participant au chat.

Plus de bizarreries ou d'excentricités de Yap: vous n'avez pas besoin d'enregistrement pour entrer en conversation, le nombre maximum de participants est six personnes et les chambres disparaissent si personne ne dit rien dans les 24 heures. Pour le reste, ce chat en ligne accessible depuis le navigateur offre un design minimaliste typique des autres temps, avec une police de style lettre machine à écrire.

Mais il y a plus. Ce "chat comme dans la vraie vie" a plus de limites que la vraie vie elle-même. En plus de la capacité limitée et de la nature éphémère, les messages que vous pouvez envoyer dans une conversation doivent comporter au maximum 140 caractères. Exactement comme Twitter Dans ses origines. Oui, vous pouvez invitez les autres à lire La conversation à l'aide d'un lien.

Plus décalé que pratique

Rich Ziade explique que l'idée de Yap surgit comme un besoin de créer un espace virtuel où se déchaîner ou gifler tout événement important, cite Ziade VMA Music Awards ou le Keynotes Apple. En Espagne, l’équivalent serait Grand frère, Premières dates ou tout programme télévisé plein de tróspidos à observer et à critiquer dans un chat dont il n'y aura aucun enregistrement comme cela se produit dans Twitter ou même dans Whatsapp.

Précisément, en plus de la conversation textuelle en temps réel, l'élément principal de Yap et qui donne lieu aux messages est la possibilité de partager une vidéo, un site Web ou tout contenu multimédia. Idéal pour regarder une émission de télévision ou une vidéo YouTube avec vos amis et la commenter en temps réel.

Pas d'inscription, pas de trace, capacité limitée et avec public si vous le souhaitez, Yap se pose comme un outil curieux avec lequel diffuser des discussions informelles au-delà d'un podcast ou d'un streaming en direct. Despotriqueo et humour acide Ils semblent être les ingrédients des conversations qui auront lieu dans Yap si nous nous en tenons à l'objectif avec lequel ils ont créé ce service de chat, qui est évidemment gratuit.

Une alternative aux potins

En pratique, l'accès Yap C'est aussi simple que d'accéder à votre site officiel, cliquez sur le bouton Voyons et remplissez le formulaire d'inscription. Quel est ton nom ou alias? De quoi allez-vous parler dans la conversation ou le chat? Mode jour ou mode nuit? Couleur d'arrière-plan? Cliquez ensuite sur aller Et le spectacle commence. En cliquant sur inviter Un lien sera généré pour partager avec jusqu'à cinq personnes qui se joindront à la conversation. En cliquant sur diffuser Vous obtiendrez un lien à partager sur les réseaux sociaux. Celui qui l'ouvrira verra la conversation mais vous ne pouvez pas envoyer de messages.

Qui sait si Yap Il deviendra une alternative à Twitter ou WhatsApp pour commenter une série Netflix, une émission Twitch ou ce qu'ils donnent ce soir à la télévision. Su simplicité et extravagance Ils en font un outil intéressant pour les conteurs amateurs ou professionnels qui souhaitent partager leurs événements avec leur public. Le temps le dira.

