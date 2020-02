Yggtorrent perd son domaine suite une plainte pour violation de droits d’auteur

Yggtorrent perd le domaine .com à la suite d’une plainte de la SACEM – un groupe français de lutte contre le piratage – contre le DMCA.

Yggtorrent a maintenant changé son nom de domaine en yggtorrent.is et a également changé de bureau d’enregistrement de domaine en Njalla.

Les anciens trackers qui étaient liés au domaine .com ne fonctionneront plus suite à tous ces développements.

Yggtorrent est l’un des plus grands sites de torrenting au monde, qui reçoit plus d’un million de visites par mois. Cependant, le site ne s’adresse qu’à un public français. En France, il fait partie des 100 sites web les plus visités.

La raison de la création de cette base d’utilisateurs massive est peut-être que le site ne s’était pas présenté comme l’indexeur de torrents habituel. Au lieu de cela, Yggtorrent a été construit comme une communauté avec son propre tracker dédié. Après la fermeture de T411, celui-ci est arrivé et a pris la place, ne laissant pas le temps aux utilisateurs de torrents de faire leur deuil.

Maintenant, n’ayant que quelques mois d’existence et gagnant une telle popularité, le site a réussi à attirer l’attention des fonctionnaires et des détenteurs de droits d’auteur. Un groupe anti-piratage local, la SACEM, a envoyé plus d’un millier d’avis DMCA et s’est récemment adressé à Internet.bs – le bureau d’enregistrement du domaine Yggtorrent – pour obtenir de l’aide.

BrandAnalytic a rédigé une plainte au nom de la SACEM, citant que “ce nom de domaine [Yggtorrent] contrevenant fournit aux utilisateurs des œuvres protégées par le droit d’auteur sans aucune autorisation expresse ou tacite des sociétés ou de leurs auteurs, compositeurs et éditeurs”, et qu’ils violent ainsi les lois sur le droit d’auteur.

Parallèlement à cette plainte pour violation des droits d’auteur, BrandAnalytic a également mentionné dans sa lettre que le site se livrait à des activités de phishing, l’utilisation de cookies étant manifestement citée sur la page d’enregistrement du site. En conclusion de leur lettre, BrandAnalytic a indiqué qu’Yggtorrent utilise un service de confidentialité Whois et qu’il n’est donc pas en mesure de suivre les propriétaires, et qu’il compte donc sur l’aide d’Internet.bs.

Cette plainte a été envoyée à Internet.bs en février dernier, qui l’a ensuite transmise à Yggtorrent afin que la communauté puisse apporter une réponse appropriée, ce qu’elle n’a pas fait. Suite à cela, leur bureau d’enregistrement a mis leur nom de domaine .com en attente, le rendant ainsi inaccessible.

TorrentFreak s’est adressé à Yggtorrent à la lumière des récents développements. Ils ont déclaré qu’ils recevaient des milliers de plaintes DMCA et qu’il n’était pas possible de répondre à toutes. La société a également déclaré qu’elle allait maintenant laisser son nom de domaine .com et qu’elle fonctionnerait par l’intermédiaire d’Yggtorrent.is. Ils vont également changer de bureau d’enregistrement de domaine, passant de Internet.bs à Njalla – qui est plus orienté vers la protection de la vie privée et fondé par Peter Sunde, un ancien porte-parole de Pirate Bay.

Pour l’instant, le site est opérationnel, mais les anciens torrents dont les trackers étaient liés au domaine .com ne fonctionneront plus. De plus, la SACEM les surveillant, la communauté doit surveiller leurs arrières. La SACEM a déjà retiré Zone-Telechargement et What.cd, entre autres.