Yoigo, Pepephone et MásMóvil sont en panne: Internet ne marche pas

Yoigo, Pepephone et MásMóvil et d’autres entités qui fournissent des services de connexion Internet en Espagne rencontrez des problèmes ce mercredi, comme l’ont confirmé les entreprises elles-mêmes. Des pannes constatées depuis plusieurs heures et qu’un grand nombre d’utilisateurs, télétravaillant ou consommant désormais des données à domicile en raison de la mise en quarantaine par le coronavirus (COVID-19), l’ont signalé sur les réseaux sociaux.

Bien qu’au départ la zone de Levante semblait être la plus touchée, le service Downdetector montre que le nombre de cas signalés s’est propagé dans toute la péninsule.

À l’heure actuelle, les entreprises ne fournissent pas beaucoup plus d’informations supplémentaires sur le travail qu’elles effectuent actuellement pour résoudre la situation, ce qui cause de grands revers parmi ceux qui sont affectés par les conditions particulières du moment décrites ci-dessus. Certains des sinistrés rapportent avoir des problèmes depuis au moins 8h00 ce mercredi.

Internet tombé en période de coronavirus

De MasMóvil, ils assurent que travaillent pour résoudre ce problème “Dès que possible”, bien qu’ils ne donnent pas une estimation approximative du temps que cela pourrait prendre. “Nous comprenons la situation que nous vivons et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour la rendre aussi courte que possible”, ont-ils assuré à partir de leur profil Twitter, criblé de messages avec des plaintes similaires.

Et ce n’est pas pour moins, car le télétravail susmentionné s’ajoute également aux tâches de loisirs et en ligne que de nombreux enfants font de nos jours à la maison, en l’absence de cours physiques. Avec Netflix, YouTube et d’autres services ayant réduit votre vitesse de connexion, et exhortant les principales institutions à une utilisation responsable de la connexion, les défaillances liées aux données ne seront pas rares de nos jours.

