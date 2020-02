Yondu ne reviendra pas au MCU à moins qu’il ne s’agisse d’un film de préquelle ou d’un flashback

James Gunn dit que Yondu ne reviendra pas dans l’univers cinématographique Marvel à moins que ce ne soit pendant un flashback dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ou un film préquelle. Le chef des Ravagers et un ennemi des Guardians, Yondu a été ramené à la vie par le collaborateur fréquent de Gunn, Michael Rooker, dans les Guardians of the Galaxy en 2014. Il est revenu pour la suite trois ans plus tard, évoluant finalement vers plus d’un anti-héros compliqué avant de sacrifier sa vie pour sauver son fils adoptif, Peter Jason Quill aka. Star-Lord (Chris Pratt).

Gunn a été catégorique sur le fait que la mort de Yondu est permanente depuis, affirmant qu’il pense que “les enjeux sont importants”. Bien sûr, cela n’a pas empêché les fans de lui demander si Yondu pourrait de nouveau apparaître dans le MCU. Il ne serait pas le premier personnage de la franchise à “mourir” et à revenir non plus. En fait, à la fin des premiers Gardiens de la Galaxie, Groot a sacrifié sa vie pour revenir en tant que nouveau-né Baby Groot (bien que Gunn affirme qu’il est vraiment le fils original de Groot). Cependant, Gunn a fermement exclu une résurrection similaire pour Yondu.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Avengers: Endgame ne changera pas le script des gardiens de la galaxie 3

Répondant à un fan sur Twitter qui a demandé s’il pouvait trouver un moyen de ramener Yondu, Gunn a déclaré: “À moins que nous ne parlions d’une sorte de préquelle ou de flash-back, je pense que cela annulerait le sacrifice de Yondu”. En d’autres termes, si le personnage apparaît dans Guardians of the Galaxy Vol 3. ou dans tout autre futur film MCU, ce ne sera que comme mémoire ou lors d’une scène se déroulant dans le passé du MCU.

Il est difficile de contester la logique de Gunn ici. Les films Fast & Furious pourraient ramener Han d’entre les morts pour Fast & Furious 9 de cette année, mais il n’y a pas besoin de #JusticeForYondu. Gunn a donné au personnage de Rooker un arc entièrement réalisé au cours des deux premiers films des Gardiens de la Galaxie avant de mettre son histoire à un terme émotionnellement satisfaisant dans Vol. 2. La mort de Yondu était tout aussi importante pour l’évolution de Star-Lord en tant que personnage, donc l’inverser ne ferait que compromettre son voyage personnel.

Rooker n’a pas de mal à travailler non plus, et jouera un rôle de soutien dans Fast & Furious 9 plus tard cette année avant de retrouver Gunn pour sa suite DC Extended Universe, The Suicide Squad, en 2021. Il reprendra même Yondu sous forme animée pour le prochain What If …?, une série Marvel Disney + qui explore ce qui aurait pu se produire si des moments charnières de l’histoire du MCU s’étaient déroulés différemment. Gunn a l’intention de conclure les histoires du premier film des Gardiens Gardiens de la Galaxie Vol. 3, donc il y a peut-être encore de la place pour un flashback avec Yondu. À défaut, Gunn a peu à gagner en essayant de dépasser les derniers moments déchirants du personnage dans Vol. 2.

SUIVANT: Chaque film Marvel à venir (2020-2022)

Source: James Gunn / Twitter

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020) date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020) date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021) date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021) date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021) date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021) date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022) date de sortie: 06 mai 2022

La scène supprimée Frozen 2 explique une grande question sans réponse du film original

A propos de l’auteur

Sandy Schaefer est la rédactrice des critiques de films de . et la rédactrice adjointe des actualités.

En savoir plus sur Sandy Schaefer