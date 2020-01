Yooka-Laylee et l’impossible repaire obtient une démo, vous permettant d’essayer le jeu avant de décider si vous voulez l’acheter. Le jeu, qui fait suite au jeu de plateforme 3D Yooka-Laylee, est une aventure 2D, sortie en octobre 2019. La démo sera disponible gratuitement.

La démo, qui a été annoncée sur Twitter, arrivera sur Steam le 23 janvier, puis sur PS4 et Switch le 30 janvier. Une date Xbox One n’a pas encore été annoncée.

Bonnes nouvelles! Une démo gratuite de Yooka-Laylee et de l’impossible repaire est en route!

Steam: 23 janvier

PS4 / Nintendo Switch: 30 janvier

Xbox: à déterminer

Si vous essayez avant d’acheter un peu (ou gal / pal), c’est une excellente occasion pour vous de rester coincé! pic.twitter.com/SVB0tIVdRa

– Playtonic (@PlaytonicGames) 20 janvier 2020

Yooka-Laylee and the Impossible Lair a reçu une note de 6/10 dans la critique de GameSpot, et le critique Alessandro Barbosa a écrit que “The Impossible Lair est certainement une meilleure tentative pour capturer la magie des jeux de plateforme que la première fissure de Yooka-Laylee, mais ce n’est toujours pas le cas. remarquable.” Il a un peu mieux résisté ailleurs et a un score moyen de Metacritic de 82 sur PS4.

La rumeur veut que le développeur Playtonic Games travaille sur un renouveau Banjo-Kazooie l’année dernière, mais cela a été démystifié.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 14 minutes de Yooka-Laylee et le gameplay Impossible Lair

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.