You Season 3: date de sortie, casting et plus

Il y a quelque chose d’étrangement convaincant à propos de You de Netflix. Librement adapté de la série de livres du même nom de l’auteur américain Caroline Kepnes, You nous laisse entrer dans l’esprit ardent du psychopathe amoureux, Joe Goldberg (Penn Badgley).

Mais, voici le problème: Joe est enclin à développer des fixations malsaines avec chacun de ses partenaires, ce qui le conduit à faire des choses étranges et sauvages pour captiver son intérêt amoureux. Au cours des deux premières saisons de l’émission, nous l’avons vu mentir, manipuler et même se frayer un chemin dans le cœur des victimes sans méfiance d’une manière à la fois dérangeante et étrangement captivante.

Même si une émission avec un sujet comme celui-ci devrait être plus controversée, vous avez touché un accord avec le public sur Netflix. La deuxième saison a été regardée par 54 millions de personnes au cours de son premier mois sur le seul service de streaming (enfin, au moins quelques minutes de l’épisode un, de toute façon).

Votre saison 3 a été confirmée le 14 janvier, avec son renouvellement pour une autre série aidé par un crédit d’impôt à la production de plus de 7 millions de dollars. Nous allons explorer davantage les vies tordues de Joe et de son nouveau partenaire, le bien nommé Love Quinn (Victoria Pedretti), après une finale imprévisible de la saison 2. Ci-dessous, nous décomposerons lorsque la saison 3 arrivera Netflix, et résumez tout ce que vous devez savoir sur la prochaine série d’épisodes.

A bientôt, voisin. VOUS S3 arrive. pic.twitter.com/rCJx7K9v0P14 janvier 2020

Netflix n’a pas confirmé la date de sortie exacte de la saison 3 de You, mais lorsque la nouvelle du renouvellement a éclaté sur TVLine, il a été révélé que 10 nouveaux épisodes arriveraient en 2021. La page Twitter officielle de la série a publié un coup de langue. début janvier, disant simplement “Nouvel an, nouveau toi”, un jeu mignon sur le commentaire de la pseudo-amélioration personnelle de la deuxième saison de You.

Bien que cela condamne essentiellement les téléspectateurs à une année complète avant de pouvoir revenir avec Joe et Love, il est bon de savoir qu’une nouvelle saison se déroule définitivement à une époque où Netflix n’a pas peur d’annuler ses émissions originales.

Votre casting de la saison 3: Joe et l’amour reviendront

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur le début de la production de la saison 3, nous avons la confirmation de deux membres du casting de retour: Badgley reviendra alors que Joe et Victoria Pedretti reviendront comme Love.

La présence continue de Love dans la vie de Joe était une chose assez sûre étant donné la fin de la saison deux, avec le couple dans une union assez impie (plus sur ce que cette torsion signifie pour la saison 3 ci-dessous). J’espère que nous verrons également le retour de la distribution étendue de la famille et des amis Quinn de la saison 2.

Il est probable que vous continuiez d’être installé à Los Angeles dans un avenir prévisible. Avec les incitations fiscales susmentionnées en place pour la production en Californie et une finale de la deuxième saison qui a vu Joe s’adapter à la vie dans une maison de banlieue idyllique, il est sûr de supposer que la saison trois ne comportera pas de changement de lieu comme le passage de la saison deux de New York à LA.

Histoire de la saison 3: à quoi s’attendre l’année prochaine

La saison 2 de You a considérablement intensifié le mélodrame, s’écartant des livres avec un personnage assez choquant. Quand Love est forcé de confronter la vraie nature de Joe par sa première victime, Candace, elle prend les nouvelles d’une manière que peu de gens ont vu venir – en poignardant Candace dans la gorge.

Ce fut une goutte de mâchoire d’un moment, révélant que l’amour est aussi obsessionnel et enclin au meurtre que Joe. S’adressant à Entertainment Tonight, Badgley offre un aperçu de la politique de genre que la série explore à travers le rejet par Joe des tendances les plus sombres de son partenaire.

“… c’est comme, ‘OK ouais, théoriquement ils sont les mêmes – mais ensuite il la nie, ce qui évoque à nouveau les archétypes de l’homme et de la femme et l’oppression des femmes, l’inégalité des hommes et des femmes”, dit Badgley . Il continue à faire allusion à un examen plus approfondi de l’amour dans la saison trois, notant qu’elle: “… elle ne semble pas être le même genre de personne, elle ne semble pas être le même genre de prédateur.”

Ce n’est pas seulement Love que la saison trois prévoit d’interroger plus en profondeur. Showrunner Sera Gamble prévoit également un avenir encore plus sombre pour Joe. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Gamble a expliqué que la fin de la saison 2 n’indique pas de bonnes choses pour notre protagoniste.

(Crédit d’image: Tyler Golden / Netflix)

À la suite des révélations de meurtre de Love, elle surprend également Joe avec la nouvelle qu’elle porte maintenant son enfant, assurant son avenir avec lui (pour l’instant). Nous voyons les deux déménager en banlieue (avec la mère de Love en remorque) et c’est ici que Joe espionne son nouveau voisin à travers la clôture – un nouveau sujet possible de sa nature obsessionnelle.

“Je pense que la chose la plus importante à propos de cette dernière scène est juste la confirmation que Joe est toujours Joe”, dit Gamble, “d’une manière qui ne va pas être géniale pour Joe.” Ce qui motive Joe, et ce que cela nous fait ressentir à propos de ses actions, était clairement la vision de Gamble pour la saison deux, qui a vu une plongée approfondie dans l’enfance traumatisante de Joe et de Love. Même si leurs histoires sont assez différentes, nous apprenons que les deux leaders ont subi des abus physiques et émotionnels ainsi que des actes de violence à un très jeune âge.

La finale a été conçue pour créer «un monde beaucoup plus suburbain et insulaire où Joe serait un poisson complètement hors de l’eau». La façon dont Joe gère la paternité sera un élément intéressant de la saison prochaine – les deux dernières saisons ont montré qu’il est particulièrement protecteur des enfants dans sa vie.

Badgley a déclaré à TVLine que Joe et Love ne sont “pas des âmes sœurs. Il a peur d’elle à la fin. Fondamentalement, il est configuré pour la saison 3 de manière à ce qu’ils soient l’ennemi juré de l’autre.” C’est beaucoup de matériel potentiel pour la saison 3 de You à explorer.

Vous pourriez courir encore plus de saisons sur Netflix

L’histoire de Joe ne sera pas nécessairement complète avec la saison 3 non plus. “Je n’ai pas du tout peur de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs saisons”, a déclaré Gamble à THR. Ne vous inquiétez pas non plus des auteurs qui manquent de moyens pour tester leurs protagonistes. “Parce que nous croyons au monde que Caroline nous a donné et nous croyons en ces personnages, nous savons juste qu’ils continueront à trouver de la merde vraiment foutue pour entrer.”

You est un spectacle unique en son genre

Peu importe où la romance tordue de Joe et Love nous emmène ensuite, Netflix a clairement un plaisir coupable sur les mains. L’auteur Caroline Kepnes travaille actuellement dur sur les livres trois et quatre de sa série You, ce qui signifie que la saison 3 de You pourrait faire face à un dilemme de style Game of Thrones en dépassant le matériel source.

You n’est qu’un spectacle frais, sexy et quelque peu dangereux. Il prend la complicité passionnante dans des actes horribles vus dans le spectacle Hannibal, et il correspond parfaitement avec la satire mordante du millénaire. Naturellement, cela a généré une controverse pour son sujet sombre, mais Gamble a réussi à naviguer dans les thèmes de l’émission avec une touche habile, offrant aux téléspectateurs un spectacle tordu et convaincant.

Apportez la saison 3.