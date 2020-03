YouTube abaisse la résolution par défaut à 480p dans le monde

Dans le but de réduire la charge Internet pendant la pandémie de coronavirus, YouTube réduira la résolution vidéo par défaut dans le monde entier. Maintenant, le contenu sera lu sur 480pcependant, les utilisateurs auront toujours la possibilité de sélectionner manuellement plus de résolutions (1080p ou plus), pour l’instant. Selon la plateforme, cette mesure sera prolongée de 30 jours à partir d’aujourd’hui.

Les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement des résolutions plus élevées

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier pour apporter notre contribution et minimiser la charge pesant sur le système dans cette situation sans précédent”, a déclaré YouTube à Bloomberg. Malgré la décision, l’utilisateur aura toujours la décision finale sur la qualité vidéo que vous souhaitez lire. Si la situation mondiale continue de s’aggraver, l’entreprise devra sûrement opter pour une mesure plus stricte.

Ce n’est pas la première fois que YouTube déplace ses jetons pour éviter l’effondrement d’Internet. Vendredi 20 mars dernier, la qualité de la reproduction en Europe a diminué, le continent le plus touché par l’expansion des coronavirus. “Nous nous engageons à changer temporairement tout le trafic dans l’Union européenne à la définition standard par défaut”, ont-ils déclaré.

Il convient de noter que cette disposition est quelque peu différente de celle annoncée aujourd’hui. Le débit binaire est tombé vendredi, qui correspond à la quantité de données traitées au cours d’une certaine période. Cependant, les utilisateurs européens n’ont pas la possibilité de faire des ajustements pour revenir à la normale. La qualité vidéo ne concerne que la résolution du contenu. Le débit binaire pourrait également être affecté dans d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

En plus de YouTube, Netflix et Apple TV + ont également réduit le débit binaire de ses services pour se conformer aux demandes de l’UE. Ce sont des mesures préventives qui affecteront non seulement temporairement les utilisateurs, mais aussi les entreprises elles-mêmes. Le coronavirus est sans aucun doute devenu un problème d’impact mondial qui teste la réactivité des individus, des entreprises et des gouvernements.

