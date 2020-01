YouTube diffusera les ligues CoD et Overwatch

Le prochain gros pari sur eSports de Activision Blizzard: Call of Duty League commence aujourd’hui. Alors que la société a travaillé avec s’agiter dans le passé Overwatch League, Ce n’est pas là que vous pouvez regarder sa dernière incursion dans les jeux compétitifs de haut niveau. YouTube sera le partenaire exclusif de streaming dans le monde entier Activision Blizzard (sauf la Chine) pour les deux championnats de cette année, ainsi que les événements Hearthstone et d’autres activités eSports.

Dans le cadre d’un accord pluriannuel, Google Cloud gérera l’infrastructure d’hébergement et de streaming du jeu de l’éditeur. Dans un communiqué de presse, Google a déclaré qu’Activision Blizzard a opté pour le cloud “en raison de son empreinte mondiale très fiable, de ses fonctionnalités avancées d’analyse des données et d’intelligence artificielle (AI) et de son engagement envers l’open source, créant une plate-forme pour créer de futures innovations de jeu. ” Il a également suggéré que la société puisse utiliser les outils Cloud AI pour fournir des “recommandations ciblées pour les offres dans le jeu”.

Youtube: encore un autre streaming souffle sur Twitch et est maintenant vraiment en difficulté

Perdre Overwatch League et la possibilité de diffuser Call of Duty League est le dernier d’une série de plans pour Twitch. Cette fois, tous en faveur de Youtube. Il a hébergé OWL au cours des deux dernières saisons et a payé à Blizzard 90 millions de dollars en tant que partenaire de streaming de la ligue dans le cadre d’un accord. deux ans. Selon certaines estimations, Overwatch League était la chaîne la plus regardée sur Twitch au troisième trimestre 2019.

Un certain nombre de grands noms ont abandonné la plateforme Twitch au profit d’autres plateformes de streaming au cours des derniers mois, notamment Tyler “Ninja” Blevins, Michael “Shroud” Grzesiek et Rachell “Valkyrae” Hofstetter. Il parvient à s’accrocher à certains streamers populaires, dont Benjamin “DrLupo” Lupo, Saqib “LIRIK” Zahid et Timothy “TimTheTatman” Betar. Perdre OWL est un autre obstacle pour Twitch dans sa quête pour rester l’épingle vivante dans le streaming.