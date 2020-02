YouTube est en train de tuer son ancien design le mois prochain, qu’on le veuille ou non

À partir du mois prochain, la nouvelle interface de bureau de YouTube sera obligatoire, que vous aimiez la refonte ou non. Il est actuellement possible de basculer entre l’ancien et le nouveau look, mais à partir de mars, Google tue définitivement le look classique.

Comme l’explique 9to5Google, Google a peaufiné la conception de YouTube depuis 2017, ajoutant et modifiant des éléments pour s’adapter à ses principes de conception matérielle. D’autres applications, notamment Gmail et Google Agenda, ont fait peau neuve en 2018, il est donc surprenant qu’il ait fallu si longtemps pour que le nouveau look YouTube devienne permanent.

Le nouveau design comprend de nombreuses fonctionnalités modernes que la plupart des utilisateurs sont sûrs d’accueillir (y compris le mode sombre), mais il y aura forcément des réticences qui résisteront au changement lorsqu’il deviendra obligatoire.

Le nouveau YouTube pour ordinateur est apparu pour la première fois sur les ordinateurs de bureau le 7 novembre 2019, présentant des vignettes plus grandes, des titres vidéo plus longs et des icônes de chaîne pour vous aider à reconnaître plus facilement les créateurs. Il a également ajouté la possibilité de créer des files d’attente de vidéos à partir de la page d’accueil.

Google n’a pas dit exactement quand il va tuer le design classique, mais si vous avez tenu le coup, ce pourrait être une bonne idée de faire le changement maintenant et de vous habituer au look, donc ce n’est pas un choc quand il arrive.