YouTube fête 15 ans entre succès et controverse pour ses vidéos

Il y a plusieurs statistiques choquantes à comprendre l’énormité de YouTube comme plateforme en 2020. Comme, en moyenne, chaque personne dans le monde passe 8 minutes par jour à regarder ses vidéos; Chaque seconde, ses utilisateurs téléchargent 8 heures supplémentaires de nouveau contenu ou que 37% de la consommation mondiale de données mobiles est absorbée par son application, qui est bien sûr en première place.

Un jour comme il y a seulement 15 ans a été téléchargé sur YouTube la première vidéo de la plateforme, toujours disponible. Dans ce titre «Moi au zoo»– Nous avons vu un jeune homme d’une vingtaine d’années parler à la caméra sans grand-chose à dire devant la zone des éléphants.

“D’accord, nous voici donc devant les éléphants. Et la bonne chose à propos de ces gars-là, c’est qu’ils ont de très, très longs tubes, et c’est génial. Et c’est tout ce que j’ai à dire.” Jawed Karim dans la première vidéo YouTube

Ce garçon qui n’avait pas grand-chose à dire sur les éléphants était Jawed Karim, un jeune ingénieur qui depuis quelques semaines avait lancé avec Chad Hurley et Steve Chen la même plate-forme sur laquelle cette vidéo était en train de télécharger. Youtube.com Il a été enregistré en tant que domaine le 14 février 2005 et un mois plus tard, il avait déjà sa première vidéo. Aujourd’hui, «Moi au zoo» est donné comme exemple de la façon dont la façon de partager du contenu sur Internet a changé et compte plus de 80 millions de vues.

De «Moi au zoo» à l’achat de Google: un succès immédiat

Il y a beaucoup d’histoires sur ce qui a conduit à Hurley, Chen et Karim pour créer YouTube. Les trois se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient chez Paypal, et l’histoire originale qu’ils ont apportée aux médias est que cela leur est venu à l’esprit lors d’une fête, quand ils ont vu qu’il n’y avait aucune possibilité de partager des vidéos sur Internet. Plus tard, tout le monde reconnaîtra qu’il s’agirait d’une version simplifiée de leur histoire et que même Karim a d’abord pensé au potentiel de la vidéo pour créer un site de rencontres.

En 2005, YouTube a déjà enregistré 50 millions de visites quotidiennes

D’une manière ou d’une autre, on peut dire qu’ils sont tombés sur leurs pieds. À la fin de cette même année 2005, YouTube avait déjà 50 millions de visites quotidiennes. Un scandale vu le trafic de ces années sur Internet. Ils avaient mis le doigt sur la tête, les gens voulaient partager leurs vidéos personnelles en ligne en vrac, ce qui a ajouté à la flexibilité de leur API et de leur système de partage, ce qui a permis à de nombreux groupes de musique de commencer à intégrer leurs vidéos YouTube dans le puis des pages Myspace populaires. La roue a tourné sans arrêt.

Tout cela a produit, bien sûr, que les investisseurs ne sont pas venus bientôt. La même année, Warner a investi dans YouTube, mais le gros problème est venu quand Google l’a acquis en 2006 pour la somme de 1,65 milliard de dollars. C’était un bon investissement. Aujourd’hui, YouTube génère cela tous les mois uniquement avec son système de publicité.

YouTube génère aujourd’hui 1 sur 10 euros de Google dans la publicité

Depuis lors, YouTube a continué de croître à un rythme exponentiel, transformer le divertissement, la musique et la façon dont nous consommons l’industrie du contenu. Comme une grande partie des progrès d’Internet, il a démocratisé ce qui semblait auparavant un domaine fermé, comme la vidéo et sa diffusion. Et là, logiquement, le phénomène youtubeur y est pour beaucoup.

Google a acheté YouTube pour 1,65 milliard de dollars. Aujourd’hui, YouTube génère cela tous les mois uniquement avec son système de publicité

En 2006, le magazine Time a dédié son classique de la personne de l’année à tous les créateurs d’Internet sous le titre You avec une illustration simulant une chaîne YouTube. Le phénomène est sans fin aujourd’hui, générant des visages et des accessoires familiers pour les marques et de nouvelles formes de parrainage, ce qui n’a cependant pas empêché YouTube et ses youtubers Ils ont une lutte acharnée continue ces derniers mois en raison de changements dans leurs politiques de monétisation, ou quelque chose dont la plate-forme a été accusée à plusieurs reprises et dont nous reviendrons plus tard: la polarisation de son contenu.

Google a révélé pour la première fois de son histoire combien YouTube a généré en tant que filiale en février dernier. Plus de 15 000 millions de dollars par an rien qu’en publicité, soit 10% des revenus du géant de cette route, qui est son plus gros produit.

Une partie de ce succès, pour le meilleur ou pour le pire, a été sans ses créateurs originaux. Hurley, Chen et Karim ont quitté l’entreprise avec des poches pleines d’actions à différents stades, et Google a placé différents gestionnaires au premier plan de la plate-forme, depuis 2014, Susan Wojcicki, une partie qui est blâmée pour sa croissance exponentielle mais aussi certaines des controverses de ces dernières années.

Quant à leurs parents créateurs, Chen et Hurley ils ont essayé de lancer d’autres systèmes vidéo sur Internet sans rien trouver de solide, tandis que Karim, disparaît un peu plus, critique certaines pratiques de Google et fonde un fonds d’investissement dans des projets universitaires qui fait de lui, par exemple, l’un des premiers investisseurs d’Airbnb.

Doutes sur certains produits et controverses

Alors que la croissance de YouTube a engendré une nouvelle classe de millionnaires et de célébrités, les difficultés croissantes de la plate-forme et souvent la relation controversée avec ses créateurs n’ont pas diminué au fil des ans. Depuis le déclin de la démonétisation en cas de comportement toxique Gérée, devenant une passerelle vers la désinformation, les complots et le danger pour les enfants, YouTube, comme de nombreuses entreprises numériques, a du mal à surveiller la communauté autour de laquelle il a été construit. .

Cela dépend en grande partie de la conception de votre algorithme de recommandation. Comme toutes les plateformes similaires, YouTube se concentre sur le fait que ses utilisateurs y restent plus longtemps, et cela le fait très bien. Le problème, comme cela a été montré, est qu’il se prête à offrir à ses téléspectateurs un cercle qui peut les envelopper dans un halo de désinformation. Par exemple, si quelqu’un tombe sur une vidéo sur le terraplanismo, vous en montrera plus. Et peu importe que ce premier contenu soit une vidéo rigoureuse niant cette croyance.

Ce même cercle vicieux de recommandation a été donné et dénoncé par des utilisateurs avec des sujets beaucoup plus inquiétants, comme la pédophilieou les théories du complot.

Cette critique de YouTube il a également été produit au sein de l’entreprise elle-même. Guillaume Chaslot est un programmeur français de 36 ans expert en intelligence artificielle qui a travaillé pour Google pendant trois ans la mise en œuvre de l’algorithme de recommandation de YouTube. Il a été licencié en 2013 pour désaccord avec la société et a depuis collaboré à des enquêtes avec le Wall Street Journal ou le New York Times dans lesquelles le fonctionnement pervers de l’algorithme a été révélé.

«L’algorithme de recommandation n’est pas calibré pour prioriser la vérité, mais ce qui vous fait rester plus longtemps à regarder des vidéos. D’une certaine manière, cela donne l’impression que c’est une réalité qui vous montre vos affinités, mais cela le fait de manière déformée », a noté Chaslot dans une interview à The Guardian.

Dans son blog sur Medium Chaslot, il approfondit un peu plus le problème, qui réside en partie aussi dans le grand nombre de canaux qui utilisent la plateforme pour diffuser de fausses informations. Selon lui, il a pu retracer, YouTube est beaucoup plus susceptible d’héberger des complots et des canulars que les résultats de Google. A titre d’exemple, les théories “urbaniste” retrouvent dans le moteur de recherche 20% des résultats qui le défendent, tandis que dans les vidéos de recommandation de YouTube ce pourcentage va jusqu’à 90%. De la même manière, cela se produit avec les arguments qui affirment que le changement climatique est un mensonge, où sa présence est jusqu’à trois fois plus importante dans les recommandations de la plateforme vidéo que dans tout le contenu qu’elle propose. Google.

Cela étant le cas – et comme ces dates ont été redécouvertes avec le cas de la pandémie de COVID-19 – YouTube continue d’avoir de nombreux aspects à peaufiner en ce qui concerne sa chambre de recommandation d’écho.

Dans un autre ordre, il reste à voir comment la plateforme rend rentable ou non les nouveaux domaines de contenu qu’elle a lancés ces dernières années, comme YouTube Music, Premium, et ses propres séries et productions dans une guerre contre Spotify et les services de streaming dans lesquels il semble que pour l’instant il ne fait que sortir la tête.