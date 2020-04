YouTube lance un outil de bricolage gratuit pour permettre aux PME de créer des vidéos rapides

La création d’annonces vidéo peut être un processus coûteux et long, c’est pourquoi YouTube a lancé un nouvel outil pour aider les petites entreprises à créer des vidéos simples pour mieux atteindre leurs clients.

YouTube Video Builder de la société est déjà en phase de test depuis plusieurs mois, mais Google a décidé d’accélérer la version bêta de l’outil pour permettre aux entreprises de publier facilement leurs produits pendant la pandémie mondiale lorsque les tournages vidéo en personne ne sont plus possibles.

Dans un article de blog annonçant la version bêta de YouTube Video Builder, directeur de la gestion des produits pour les annonces YouTube, Ali Miller a expliqué comment les grandes et les petites entreprises peuvent utiliser l’outil pour atteindre leurs clients, en disant:

«Différentes entreprises ont des besoins créatifs différents. Un restaurant peut vouloir communiquer des horaires changeants ou des promotions, tandis qu’un supermarché peut mettre en évidence de nouveaux services comme le ramassage en bordure de rue. Pour les marques ou les agences disposant de ressources vidéo existantes, Video Builder peut aider à apporter agilité et expérimentation au processus de création en générant des vidéos supplémentaires et légères. Pour les petites entreprises et celles qui ont une expérience moins créative, il peut fournir un moyen efficace et à faibles ressources pour créer des vidéos, peut-être même pour la première fois. »

YouTube Video Builder

Le nouvel outil de YouTube est désormais disponible pour les entreprises à essayer par elles-mêmes, mais elles devront d’abord s’inscrire pour participer à la version bêta. Une fois acceptées, les entreprises auront besoin d’un compte Google ainsi que d’une chaîne YouTube pour commencer à créer et publier des vidéos.

La version bêta de YouTube Video Builder permet aux entreprises d’animer leurs images, textes et photos et de les mettre en musique à partir de la bibliothèque audio gratuite de YouTube. Les utilisateurs pourront également choisir parmi une variété de mises en page et personnaliser les couleurs et les polices de leurs vidéos pour créer de courtes vidéos de six ou 15 secondes.

Les vidéos terminées peuvent être téléchargées sur la chaîne YouTube d’une entreprise, mais plus important encore, elles peuvent également être diffusées sous forme d’annonces via Google Ads.

Alors que le nouvel outil de YouTube vient d’entrer dans sa phase bêta publique, les grandes et petites entreprises, y compris le service de design d’intérieur Havenly, la sandwicherie Which Wich et l’épicerie Central Market ont déjà utilisé l’outil pour créer leurs propres vidéos.

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire ici pour accéder à la version bêta et Google Ads a également publié un guide sur la façon d’utiliser le nouvel outil.

Via TechCrunch