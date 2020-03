YouTube limitera la qualité vidéo pour tout le monde par défaut

La prochaine fois que vous mettrez en ligne une vidéo de YouTube, il est fort possible que ce ne soit pas aussi clair que vous vous y attendez, du moins au début. Les vidéos vont maintenant commencer à jouer dans définition standard par défaut jusqu’au mois prochain. Cependant, il est toujours possible de définir manuellement une définition plus élevée si nous le souhaitons.

Youtube: la plateforme de Google et d’autres plateformes de streaming vidéo ont décidé d’adopter cette mesure de sécurité

Il suit une mesure similaire que YouTube et de nombreuses autres plates-formes de streaming ont temporairement adoptées en Europe pour réduire leur utilisation de la bande passante pendant l’épidémie de coronavirus. Les régulateurs de l’UE ont demandé aux plates-formes d’apporter des modifications pour faire baisser la congestion Internet en Europe.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier pour faire notre part afin de minimiser le stress du système dans cette situation sans précédent”, a déclaré le propriétaire de YouTube à Bloomberg.

Alors que de plus en plus de personnes restent à la maison pour atténuer la propagation du nouveau coronavirus, l’utilisation du streaming vidéo a augmenté de façon spectaculaire dans de nombreux domaines. Alors que les audiences YouTube atteignaient généralement un pic en soirée, il a déclaré que l’utilisation était désormais plus homogène tout au long de la journée.