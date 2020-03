YouTube Music est mis à jour avec plus de fonctionnalités et s’intègre à Google

Google continue de peaufiner YouTube Music et ce n’est que ces derniers jours que plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites dans l’application Android, qui devraient arriver plus tard dans iOS et également dans l’application Web du service, en respectant les flux d’utilisation. de chacun.

Ainsi, la nouveauté la plus frappante à première vue de la nouvelle version de YouTube Music pour Android C’est une légère refonte qui touche l’esthétique, mais surtout la pratique, avec notamment un nouveau bouton en haut permettant d’alterner entre le thème musical et la vidéo, une fonction exclusive que l’on ne retrouve pas dans l’application YouTube classique.

Une autre nouveauté de YouTube Music est le premier plan des boutons de répétition et de mixage, qui restaient auparavant cachés dans le menu des options, ainsi que deux nouveaux boutons omniprésents en bas qui permettent d’accéder rapidement au sujet suivant ou accéder aux paroles. Les paroles sont arrivées il y a quelque temps, mais pas pour tout le monde et pas dans les mêmes conditions.

Actuellement, la plupart des utilisateurs les trouveront dans l’icône d’informations sur le thème, dans l’interface principale de la chanson: ils montrent à la fois l’album auquel il appartient et les paroles. Avec la modification qu’ils proposent, ils seront donc beaucoup plus à portée de main, et jamais mieux dit. Maintenant, si vous utilisez YouTube Music sur Android et que vous ne voyez toujours rien de semblable, donnez-lui du temps car la mise à jour n’a pas encore atteint tout le monde.

YouTube Music, également sur Google

Une autre nouveauté qui se voit de nos jours concerne la découverte de la musique et la redirection vers l’application YouTube normale ou YouTube Music sur Android lors de la recherche de sujets spécifiques dans Chrome pour Android: Une nouvelle section du moteur de recherche avec différentes sections (résumé, chansons, vidéos, paroles, etc.) apparaîtra en haut des résultats et, si vous cliquez sur lecture, elle ouvrira l’application pour démarrer la lecture.

Cette nouvelle fonction du moteur de recherche peut sembler anodine et même positive pour le confort qu’elle apporte, mais la vérité est que c’est une décision audacieuse de Google, dont la position dominante à la fois par son moteur de recherche et par son navigateur peut perturber et endommager le compétition Jusqu’à présent, les résultats de la recherche montraient un tableau avec les principaux services de musique en streaming à travers lesquels accéder au contenu … et continue de le faire, mais sous leur propre.

Cela ne se produit pas avec tous les thèmes ou avec tous les artistes, mais avec beaucoup et si nous réunissons toutes les améliorations que Google a mises en œuvre dans YouTube Music pour enterrer Google Play Music, mais aussi pour se tenir devant la concurrence et en faire un trou proéminent auquel est votre nouveau service d’en-tête de musique en streaming, il ne fait aucun doute qu’ils sont très graves.

Au contraire, YouTube Music n’autorise toujours pas des éléments de base comme la lecture en arrière-plan pour ceux qui ne paient pas l’abonnement mensuel, ce qui déconcerte un peu quand il s’agit d’une fonctionnalité élémentaire dans toute application de compétition.