YouTube peut proposer des abonnements pour des abonnements premium tels que Showtime

Youtube: comment fonctionnerait ce nouveau système d’accès aux services de streaming

Le raisonnement serait familier. Comme les chaînes Vidéo principale de Amazon ou l’appli Apple TV, cela ferait du site un hub central pour la visualisation en ligne. Ce serait pratique et vous donnerait une raison de moins d’aller à la compétition, même s’il y a peu d’argent sur la route YouTube. Bien sûr, cela donnerait également à YouTube un moyen de présenter Premium, la télévision et d’autres offres internes aux téléspectateurs qui, autrement, ne regarderaient pas de plus près.

Non pas que le succès soit garanti. Facebook a essayé de s’abonner à d’autres services via Watch depuisété 2019. En novembre, cependant, il a abandonné à cause de manque d’intérêt des clients. Ces stratégies multiservices ne fonctionnent que si les gens s’intéressent à la fois à la destination et aux services offerts. La plate-forme vidéo la plus importante du monde devra donc prouver qu’elle peut guichet unique pour les services vidéo, pas seulement comme un endroit où aller pour des clips de chat amusants et des tutoriels de maquillage.