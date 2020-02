YouTube Premium et Music comptent 20 millions d’abonnés

Youtube: en plus du service Premium et Musique, le service TV se développe également

Même le service TV YouTube en direct de l’entreprise s’est relativement bien déroulé, avec environ 2 millions d’abonnés d’ici la fin de 2019. Cela le rend plus petit que Hulu avec moi 2,7 millions estimations de Live TV depuis novembre et i 2,69 millions de Sling TV. Cependant, c’est encore un chiffre modeste pour un service qui a été relativement tard pour la fête.

Bien que la plate-forme n’ait pas exploré comment ses services ont atteint ces objectifs, il existe un certain nombre de facteurs possibles à l’œuvre. L ‘ubiquité YouTube lui donne beaucoup de visibilité. L’inscription à Music n’est pas un problème si ce n’est qu’à une étape de votre téléphone Android et que vous pouvez vous inscrire à Premium et TV simplement en visitant le site ou l’application. Et puis il y a les parrainages: regardez les bons matchs MLB et autres événements et il sera difficile d’éviter commercialisation pour YouTube TV. S’il y a un défi pour YouTube, il est en concurrence avec ses rivaux sur des chiffres purs.