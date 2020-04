YouTube prépare “Shorts”, une option pour rivaliser avec TikTok

YouTube publierait une nouvelle fonctionnalité pour rivaliser avec TikTok et voler un morceau du gâteau sur le marché de la vidéo courte. Connu comme “Shorts“- short, en espagnol -, cette option sera intégré à l’application YouTube pour iOS et Android où nous pouvons créer ou visionner de courtes vidéos sous le même concept proposé par son homologue chinois.

Ce qui précède a été rapporté par The Information, qui indique que YouTube vous avez décidé de l’ajouter à votre application actuelle et non pas comme une application autonome, comme certaines entreprises tentent de le faire. Les courts métrages vivront comme une nouvelle section et permettront un flux vidéo afin que les utilisateurs puissent les visualiser et interagir avec eux. similaire aux “Histoires” qu’il a copiées d’Instagram.

“Shorts” serait intégré à l’application YouTube pour iOS et Android

Pour les créateurs de contenu le catalogue existant de musique et de sons de fond sera offert que YouTube possède déjà. N’oubliez pas que l’une des principales caractéristiques de TikTok est la présence de vidéos avec une musique de fond, une évolution de ce qui était Musical.ly à l’époque avant son rachat par Bytedance, la société propriétaire de TikTok.

Les shorts seraient l’un des efforts les plus sérieux pour rivaliser avec TikTok, car selon l’article d’origine, l’entreprise plongerait dans l’écosystème YouTube pour garantir le public. Le rapport indique qu’il sera disponible à la fin de l’année, bien qu’aucune date exacte n’ait été spécifiée.

La croissance de TikTok au cours de la dernière année a poussé diverses entreprises à vouloir rivaliser avec lui. Tandis que Instagram a lancé Reels et mis à jour les filtres pour concurrencer l’application chinoise, Facebook a tenté sa chance avec Lasso, un véritable clone TikTok pour iOS et Android.

En même temps, le ByteDance continue d’implémenter de nouvelles fonctionnalités pour garantir que les utilisateurs ne migrent pas vers d’autres réseaux sociaux. D’une plateforme de musique en streaming à la possibilité de regarder des longs métrages en Chine pendant la quarantaine des coronavirus. Ils ont même lancé leur propre smartphone en Chine pour augmenter leur part de marché.

