YouTube réduira la qualité de la vidéo à l’échelle mondiale pendant 30 jours – .

En réponse à la pandémie de coronavirus, les flux vidéo YouTube seront lus en définition standard par défaut pendant un mois complet. La vidéo HD peut être visionnée si elle est sélectionnée manuellement.

Netflix a récemment annoncé son intention de réduire la qualité du flux vidéo en Australie et en Inde au cours des 30 prochains jours. La société réduit déjà la qualité vidéo à travers l’Europe.

Le coronavirus a également incité Amazon à réduire la qualité de ses flux vidéo Prime en Europe.

Avec plus de personnes qui restent à la maison et regardent du contenu en streaming que jamais auparavant – grâce, bien sûr, au coronavirus – des sites comme Netflix et YouTube ont récemment réduit la qualité de leurs flux en Europe afin d’alléger la charge des fournisseurs Internet.

Et maintenant vient le mot que des mesures similaires sont prises aux États-Unis et dans le monde. Dans un geste qui ne devrait surprendre personne, YouTube va commencer aujourd’hui à réduire la qualité vidéo pour les utilisateurs du monde entier. En tant que tel, les vidéos par défaut seront lues en définition standard, bien que les utilisateurs conservent la possibilité de passer en HD s’ils le souhaitent.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier pour faire notre part afin de minimiser le stress sur le système pendant cette situation sans précédent”, a déclaré Google dans un communiqué communiqué à Bloomberg.

La qualité vidéo inférieure sur les vidéos YouTube restera en place pendant les 30 prochains jours. Dans une situation idéale, le coronavirus sera sous contrôle à ce moment-là, les verrouillages auront été levés et il ne sera pas nécessaire pour YouTube de maintenir sa qualité vidéo artificiellement faible.

Notamment, Netflix a été le premier site à abaisser la qualité de ses flux, une décision qu’il a prise à la demande des régulateurs qui souhaitaient garantir l’intégrité structurelle d’Internet. Maintenant, quant à savoir si Netflix suivra ou non les traces de YouTube et réduira sa qualité de diffusion en continu à travers le monde, rien n’indique qu’une telle décision se produira bientôt.

À ce stade, le directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, lors d’une récente interview sur ., a déclaré que Netflix se conformerait aux demandes des régulateurs dans tous les pays. En d’autres termes, sauf indication contraire, Netflix n’apportera probablement aucune modification à sa qualité vidéo.

Soit dit en passant, Netflix a commencé à réduire le débit binaire des vidéos diffusées aux abonnés en Inde et en Australie. Un dirigeant de Netflix a déclaré que les flux de qualité inférieure dans ces pays persisteraient pendant environ un mois.

La bonne nouvelle est que la compression de Netflix est sans doute la meilleure du secteur, c’est-à-dire que les utilisateurs des pays touchés ne remarqueront pas vraiment une dégradation de la qualité vidéo.

«Compte tenu de la crise, nous avons développé un moyen de réduire le trafic de Netflix sur les réseaux de télécommunications de 25% tout en maintenant la qualité de notre service, a déclaré Ken Florance de Netflix dans un communiqué. «Les consommateurs doivent donc continuer à bénéficier de la qualité qui accompagne leur plan, que ce soit en ultra haute définition, haute définition ou standard.»

