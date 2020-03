YouTube rejoint la baisse de la qualité de la vidéo en streaming

L’Union européenne demande à toutes les plateformes et services de streaming vidéo de rétrograder et limiter la qualité de vos vidéos pour essayer de contrôler la consommation de bande passante, étant donné l’énorme demande dérivée des quarantaines de plus en plus présentes à la maison. Et c’est qu’avec plusieurs millions d’utilisateurs essayant de passer les heures avec l’aide de Netflix, Amazon Prime Video, HBO ou YouTube, il y en avait déjà beaucoup qui commençaient à remarquer certaines interférences et baisses de la vitesse de votre Internet.

Ainsi, à la présence déjà confirmée de Netflix, qui a estimé que cette réduction des débits de toutes ses transmissions en Europe réduirait la saturation du trafic sur les réseaux d’environ 25%; YouTube rejoint maintenant, dont le passage à une diffusion de qualité standard (ou SD) devrait également entraîner une réduction notable de la charge Internet à travers l’Europe.

Cependant, il s’agit d’une mesure temporaire pour les 30 prochains jours, et n’impliquera en aucun cas l’impossibilité d’accéder à l’une de ces vidéos en haute qualité, bien que celles-ci soient désormais nécessairement réduites à qualité SD ou HD maximale, selon la plateforme.

Mais c’est une mesure qui ne cesse de surprendre dans notre pays, où les principaux fournisseurs d’accès Internet locaux avaient déjà prévu ce scénario et une augmentation du trafic, sans qu’aucun n’ait exprimé la nécessité de prendre des mesures face à cette éventuelle surcharge. En fait, Telefónica elle-même a défini le réseau national de fibre comme l’un des meilleurs d’Europe, affirmant que pourrait supporter encore plus de charge.

Et c’est en fait, j’ai moi-même consommé quelques séries de Netflix au cours des derniers jours, en qualité maximale, sans avoir remarqué de changement ou de dysfonctionnement.

D’autre part, de nombreux utilisateurs se demandent maintenant si ces plateformes de paiement prendront des mesures pour “Retournez” cette partie proportionnelle de votre abonnement, puisque bien que l’Union européenne ait décrété cette nouvelle limitation, ils continuent de payer pour ce contenu.