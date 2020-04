YouTube s’attaquerait à TikTok avec le prochain flux vidéo “Shorts”

Il ne fait aucun doute que TikTok et son format de courts clips vidéo soutenus par la musique ont connu un succès fulgurant, comblant le vide laissé par Vine des années avant. Maintenant, YouTube veut participer.

Selon des sources parlant avec The Information, le géant de la vidéo appartenant à Google prévoit une fonctionnalité Shorts qui imitera plus ou moins la fonctionnalité de TikTok à partir de l’application mobile YouTube.

Tout comme la plate-forme rivale TikTok, YouTube’s Shorts offrirait un flux de courtes vidéos créées par les utilisateurs ainsi que des outils pour les créer vous-même, y compris l’accès au vaste catalogue de musique sous licence de la plate-forme vidéo à utiliser à des fins de bande sonore.

De toute évidence, gagner en popularité n’est pas aussi simple que d’offrir le même ensemble de fonctionnalités qu’une plate-forme existante – YouTube a tenté une chose similaire avec sa fonctionnalité Histoires sur Instagram dans le passé.

Au moins une partie de la formule qui fait décoller une application est organique et incontrôlable, mais il semble qu’une partie de l’attrait de TikTok provienne de son encouragement à des vidéos amateurs faites par les utilisateurs plutôt qu’à des contenus plus longs et plus produits.

Certes, nous ne savons pas si cette fonctionnalité est effectivement en cours de développement à ce stade, et encore moins quand elle sera lancée. Cela dit, si nous en croyons les sources, nous devrions voir Shorts débarquer dans l’application YouTube d’ici la fin de l’année.