YouTube Shorts, la réponse de Google au phénomène TikTok

Le succès du réseau social TikTok bouleverse les géants de l’Internet et si le premier à réagir était Facebook, ils ciblent désormais Google, où ils prépareraient une solution pour concurrencer le phénomène chinois: YouTube Shorts.

Si vous ne connaissez pas TikTok, vous avez de la chance car sa contribution au monde est nulle: c’est une sorte d’application / service / réseau social où les utilisateurs, généralement des jeunes, partagent courtes vidéos avec musique et effets. Rien de nouveau, mais comme les chiffres le montrent, suffisamment attrayant pour que des millions de personnes aient sauté dans le train pendant quelques années dans cette partie, dépassant le nombre de téléchargements d’applications comme Facebook, Instagram, Snapchat et bien d’autres, avec la seule exception de WhatsApp.

YouTube Shorts

Ainsi, Google s’est mis au travail pour empêcher plus de youtubeurs de s’inscrire sur TikTok et selon ce qui est rapporté, ils mettront en œuvre quelque chose appelé YouTube Shorts, dont le nom et l’origine vous permettent déjà d’imaginer l’un de ce qu’il est: de courtes vidéos avec un musicien – accessibles directement à partir de l’immense bibliothèque musicale de la plate-forme – et éventuellement des effets avec le que d’animer le clip.

YouTube Shorts, en outre, Il ne fonctionnera pas comme une application distincte, mais sera intégré parmi les fonctions de l’application YouTube officielle, ainsi qu’elle sera mise en évidence dans sa propre section. Le temps qu’il faudra pour le mettre au jour est une autre affaire, car il s’agit d’une fuite si bien connue dans The Information. Par conséquent, il est considéré comme fiable.

YouTube Shorts réussira-t-il à attirer ceux qui ont fui ou qui comptent sur TikTok pour continuer à perdre le leur et les autres? Nous devrons le voir. Au moins, la plate-forme Google est plus hétérogène en termes de contenu et même lorsqu’elle a tendance à être timide en matière politique et gagne toujours dans le même sens, ou même lorsque, comme TikTok, les problèmes de confidentialité font partie intrinsèque de l’expérience, c’est beaucoup plus éthique dans ses formes que TikTok.

Et il ne faut pas oublier que TikTok a été dénoncé pour censurer la critique du régime chinois, mais aussi pour discrimination envers les utilisateurs ayant un handicap physique et mental, et même pour ne pas se conformer aux normes de beauté ou de classe de décalage. En d’autres termes, si vous êtes laid, gros ou pauvre, vous pouvez regarder vos messages disparaître de TikTok.