Youtube supprimera les vidéos reliant la 5G au Coronavirus

YouTube supprimera les vidéos qui suivent les liens entre la pandémie Covid-19 et le Technologie 5G, selon plusieurs médias, dont . et The Guardian. YouTube estime que ces vidéos sont considérées comme du “contenu limite”. Cela signifie que même si les vidéos ne violaient pas directement les règles YouTube, elles pourraient être supprimées en termes de revenus publicitaires ou complètement retiré. YouTube diminue également la suggestion d’un tel contenu dans son algorithme.

Ce nouveau règlement a été publié après quelques antennes 5G ils ont été détruits au Royaume-Unispécifiquement à Birmingham et Merseyside. Evidemment, comme nous l’avons déjà précisé dans un article, la corrélation entre 5G et Coronavirus est un authentique fausses nouvelles. Il n’y a pas de corrélation entre la pandémie de coronavirus en cours et la technologie 5G.

YouTube lutte contre la désinformation, ainsi que Facebook et Whatsapp

Plateformes en ligne comme YouTube et Facebook ont fait des efforts incroyables pour lutter contre la désinformation de l’épidémie de COVID-19. Facebook a déclaré que l’objectif principal est d’intensifier l’accès aux informations provenant de sources faisant autorité. L’une des sources citées par Facebook est leOrganisation mondiale de la santé. Pendant ce temps, Whatsapp, également détenu par Facebook, a évolué à cet égard.

L’application de messagerie a lancé un centre d’information qui fournit des conseils sur la façon dont les professionnels de la santé, les éducateurs et les entreprises locales peuvent rester connectés à l’aide de la plate-forme WhatsApp. L’application a également fourni une subvention de 1 million de dollars au réseau international de vérification des faits (IFCN), pour étendre la présence de vérificateurs locaux des faits qui se produisent autour du virus sur WhatsApp.