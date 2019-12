YouTube sur Android agit désormais comme une télécommande vocale pour les applications TV

Plus tôt cette semaine, YouTube a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités dans son application dans l'espoir de la rendre plus accessible et plus facile à utiliser. L'ajout le plus notable est que les téléspectateurs peuvent désormais utiliser la recherche vocale lors de la diffusion de l'application YouTube sur leur téléviseur intelligent.

La nouvelle fonction est extrêmement simple – appuyez simplement sur le bouton Diffuser et une icône de microphone apparaîtra, permettant l'émission de commandes vocales sur votre téléviseur via votre téléphone. Avant cette mise à jour, l'utilisation de la "recherche vocale" sur un téléviseur via un appareil Android n'était pas aussi simple. Maintenant, il a été simplifié pour ne nécessiter qu'un clic sur un bouton. C'est un ajout bienvenu à l'application et quelque chose qui aurait probablement dû être ajouté il y a quelque temps.

En dehors de la mise à niveau de la recherche vocale, les utilisateurs remarqueront une nouvelle fonctionnalité "Qui regarde". Cela permet aux téléspectateurs de basculer entre différents comptes liés à leur appareil, afin que tous les membres de la famille puissent accéder facilement à leur contenu. Il y a également un menu de navigation mis à jour sur le côté gauche de l'écran qui affiche vos pages préférées.

Enfin, YouTube a étendu sa prise en charge des appareils TV. L'application YouTube sur Fire TV prend désormais en charge le contrôle vocal Alexa et HDR fonctionne désormais sur YouTube pour PS4 et PS4 Pro.