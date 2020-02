YouTube TV abandonne la facturation sur l’App Store, annulera les comptes qui ne changent pas de mode de paiement

YouTube TV deviendra le dernier service d’abonnement à supprimer la prise en charge du système de facturation intégré à Apple. CNET rapporte qu’à partir de mars, YouTube TV ne prendra plus en charge la facturation via Apple et que les utilisateurs devraient changer leurs paramètres de facturation avant cette date.

Selon YouTube, les abonnés qui paient actuellement pour YouTube TV via un achat intégré à l’App Store verront leur compte automatiquement annulé à la première date de facturation après le 13 mars. Ces abonnés auront jusqu’à ce jour pour configurer un nouveau mode de paiement.

Dans un communiqué, YouTube a déclaré qu’Apple “continue d’être un partenaire important”, mais il n’est pas entré dans les détails du raisonnement derrière ce changement.

“YouTube TV ne prend plus en charge les achats intégrés sur iOS”, a déclaré une porte-parole de YouTube dans un communiqué. “Apple continue d’être un partenaire important pour YouTube, et nos utilisateurs peuvent toujours profiter de leur contenu préféré sur les appareils iOS.”

YouTube TV est le dernier service d’abonnement à s’éloigner de la facturation Apple. Il adopte également une approche plus agressive que les autres en forçant les clients existants à modifier leurs paramètres de facturation ou risque de voir leurs abonnements annulés. Par exemple, Netflix a abandonné la facturation des abonnements intégrés sur iOS l’année dernière, mais uniquement pour les nouveaux clients.

De plus en plus d’entreprises sont sceptiques quant au partage des revenus d’Apple via l’App Store. Apple facture des frais de 30% au cours de la première année d’un abonnement facturé via l’App Store, mais ces frais tombent à 15% après cette première année. En supprimant tous les clients de la facturation sur l’App Store, YouTube n’aura plus à partager les revenus YouTube TV – ce qui n’est probablement pas rentable ou fonctionne sur des marges minces – avec Apple.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: