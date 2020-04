YouTuber avec coronavirus échappe à la quarantaine et sort pour enregistrer des vidéos

La pandémie de coronavirus, au-delà de nous laisser voir la solidarité et l’union qui se vivent dans une scène aussi compliquée du monde, expose la stupidité et l’irresponsabilité de certaines personnes. Le meilleur exemple de ce qui précède est le ‘YouTuber’ vénézuélien I’m David Show, qui a récemment testé positif pour COVID-19. Malgré la mise en quarantaine imposée par les autorités de Mexico, où il réside, il a été autorisé à quitter son domicile dans le but présumé d’acheter de la nourriture.

Sa véritable intention était de sortir et d’enregistrer des vidéos à télécharger sur sa chaîne

Evidemment sa véritable intention était d’enregistrer des vidéos à télécharger sur sa chaîne. Je suis David Show a brisé le confinement et en toute tranquillité est descendu dans les rues, affirmant qu’il prenait les mesures nécessaires pour éviter les problèmes. Quelles étaient ces mesures? Il a quitté son domicile à une époque où, comme il le mentionne, il n’y avait presque personne, en plus de porter un embout buccal et des gants.

Uniquement au magasin libre-service que vous avez visité est arrivé très près de certaines personnessans oublier qu’avant utilisé un guichet automatique pour obtenir de l’argent. Dans sa vidéo, il explique qu’il n’était “pas d’humeur à préparer les choses”, comme s’il n’y avait pas de services de livraison à domicile à Mexico. En fait, le «YouTuber» a enregistré quand le personnel de santé est venu à son domicile pour effectuer le test, ce qui était positif.

Bienvenue dans ma dernière stupidité. Je me sens mieux, bien que ce que certaines personnes voulaient dans la vidéo précédente se soit produit; et ça m’a donné, ça m’a donné cette chose. Et tous les symptômes, la chose respiratoire, j’ai vécu tout ça.

Au moins sur YouTube, le public a lancé une vague de critiques Contre je suis David Show, la majorité le décrivant comme “irresponsable”, “ignorant” et “pas très intelligent”, entre autres termes tout aussi mérités qu’il n’est pas nécessaire de porter aux nouvelles. Au moment d’écrire ces lignes, la personne impliquée n’en avait pas parlé, ni YouTube. Si la plate-forme vidéo souhaite prendre la situation au sérieux, devrait prendre des mesures contre ce type de contenu.

Selon les données fournies par le gouvernement mexicain, jusqu’au dimanche 12 avril, 4 661 cas confirmés positifs et 296 décès par coronavirus ont été enregistrés. Le pays est cependant en phase 2, Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a déclaré que dans quelques jours le Mexique entrera dans la phase 3, l’étape la plus critique de la pandémie.

👇 Plus de Breaking News