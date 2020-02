Yul Kwon a commencé à jouer aux vainqueurs de la guerre mieux que quiconque

Avec la 40e saison de Survivor enfin en première et deux heures complètes de Survivor: Winners at War, Les anciens vainqueurs jouent les uns contre les autres, montrant que tous les champions n’ont pas répondu aux attentes des fans. Natalie Anderson était malheureusement la première botte, Amber a suivi, et Ben a fait beaucoup d’erreurs. Maintenant, dans le prochain épisode, Danni a également été éliminé, mais Yul Kwon a été l’un des rares à dépasser les attentes.

Yul a remporté Survivor dans les îles Cook, saison 13. À ce stade, c’est de la première moitié de la durée de vie des émissions, et Yul a à peine été vu dans la communauté par la suite. Le fait qu’il soit même intéressé à rejouer de nombreuses années plus tard était surprenant, alors le voir réellement revenir pour cela a été particulièrement un choc. Il y avait tellement de questions à se poser sur la question de savoir si Yul a été trop éloigné de Survivor dans son ensemble pour revenir correctement dans le jeu tel qu’il est aujourd’hui; si son manque de connexions d’avant-match le blesserait rapidement, ou si le pouvoir massif de l’idole qu’il détenait aux Îles Cook a incité les gens à surestimer son gameplay. Maintenant, après avoir revu Yul en action, il est clair que ces inquiétudes n’étaient pour rien. Il est aussi bon qu’on se souvienne.

Connexes: Survivor: ce que les anciens concurrents pensent de la saison 40

Plus précisément, l’inquiétude que Yul n’ait pas de connexions notables pour cette saison s’est avérée être quelque chose qu’il a réellement tourné à son avantage très rapidement. Il y a tellement de gagnants cette saison qui, bien que plus impliqués dans la communauté que Yul, n’ont encore aucune expérience de jeu avec les autres gagnants. Certains comme Tony, Sandra, Tyson, Rob; ils ont déjà eu beaucoup de chevauchements avec les autres, et c’est bien connu. Donc, après avoir rapidement établi un lien avec Sophie, ils font venir Nick et Wendell, qui sont également des joueurs ponctuels, et ces quatre semblent occuper la position médiane de la tribu. Cela sert bien Yul maintenant et cette stratégie pourrait continuer à être utilisée avec des joueurs uniques de l’autre tribu.

Le duo avec Sophie en particulier semble être une alliance qui a beaucoup de potentiel car elle est quelqu’un dont il peut facilement faire rebondir les plans stratégiques et les idées, tout comme la façon dont Becky Lee a été un élément clé de son jeu dans sa saison d’origine. Il prospère lorsqu’il a un partenaire pour travailler et il l’a trouvé dans le premier épisode. Ils ont également une dynamique généralement divertissante à regarder alors que Sophie se moque de la personnalité parfois robotique de Yul.

Cet aspect de Yul n’a pas beaucoup changé depuis les îles Cook. Ce n’est pas une personnalité décalée que les autres joueurs vont divertir ou trouver attachante. Il a cependant besoin de briser les tendances robotiques au moins un peu et, étrangement, il a semblé le faire légèrement lors de la première en ayant quelques petites erreurs lors des discussions avec les gens sur le vote. À peine intentionnel, mais contrairement à d’autres joueurs, dans le cas de Yul, avoir des défauts visibles pour contrecarrer sa nature robotique devrait être à son avantage dans la façon dont les gens le perçoivent tant que ces défauts ne vont pas trop loin.

Dans l’ensemble, Yul a trouvé sa place dans Survivor: Winners At War beaucoup plus rapidement que quiconque ne l’attendait. Il a transformé ses inquiétudes en quelque chose qui lui profite, il appartient à la tribu qui a eu le plus de succès jusqu’à présent, et directement au milieu. Il ne devrait pas aller n’importe où de sitôt et quand la saison sera terminée, il pourrait très bien être la personne qui a toujours un dossier parfait.

Suivant: Gagnants survivants en guerre: 5 concurrents les plus susceptibles de gagner la saison 40 (et 5 moins susceptibles)

Survivor: Winners at War diffusé le mercredi à 20 h HNE sur CBS.

Trump ne pense pas que les parasites méritent la meilleure image parce que c’est sud-coréen