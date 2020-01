Yusaku Maezawa recherche une petite amie pour embarquer sur SpaceX avec lui

la tourisme spatialjusqu’à récemment, cela semblait être presque un mirage. Avec l’avancement de la technologie, cette possibilité est devenue de plus en plus concrète, jusqu’à ce qu’il devienne une réalité de l’expérimentation imminente. Dès 2019, SpaceX a expérimenté et conclu avec succès une série de lancements de tests avec un article de rodage intitulé Starship Hopper (ou simplement Starhopper).

Ce qui s’est passé récemment et le rôle de Maezawa dans le projet

Depuis cette première phase de lancements expérimentaux sans passagers, à ce jour, SpaceX a continué de travailler, d’expérimenter et de progresser. Pendant le starhopper a été conçu pour les lancements à basse altitude, d’autres prototypes ont été conçus pour les lancements en haute altitude (appelés Mk1, Mk2, Mk3 et le dernier, Mk4 toujours en construction depuis octobre 2019). En ce moment, le vaisseau spatial, qui dans l’intervalle a été appelé Space X Starship dans cette deuxième phase d’expérimentation, deviendra une réalité concrète, aura différentes utilisations:

vols de transport des deux marchandises celle de astronautes;

le transport de passagers et de marchandises sur Mars;

transport de satellites en orbite terrestre vers augmentez votre constellation internet, appelé Starlink;

vols spatiaux à cislunar, qui serait essentiellement la région de l’orbite lunaire.

Mais quel rôle joue-t-il Yusaku Maezawa dans tout ça? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maezawa est un très riche entrepreneur et collectionneur d’art japonais. En 2018, il a annoncé la naissance d’un projet appelé #dearMoon. Il s’agit d’un vol privé qui impliquera, en plus de l’entrepreneur lui-même, de six à huit artistes qui ont l’intention de se lancer dans cette aventure s’inspirer et créer de nouvelles œuvres d’art. Le vol ne comprend pas un atterrissage lunaire mais uniquement l’orbite autour de la Lune.

Une fois créées, ces œuvres d’art seront exposées avec le but de promouvoir la paix mondiale. Maezawa a donné à SpaceX une somme d’argent considérable pour se réserver premier client privé à voyager avec eux, en réservant et en payant déjà des places pour d’autres futurs passagers. En outre, il a toujours œuvré à des fins nobles telles que la paix dans le monde, la préservation de l’art et dans le domaine humanitaire, également grâce à d’importants dons d’argent. Mais récemment, Maezawa a développé le désir de ne plus être seul sur ce chemin et de trouver un compagnon de voyage dans tous les sens.

Pour cette raison, elle a décidé de lancer une campagne à travers son site Web, de rechercher cette femme, et elle le fait à travers un véritable concours qui sera ensuite suivi et documenté à travers une émission de téléréalité appelée Amoureux de la pleine lune. Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et être des personnes actives, avec un désir d’aventure et qui à leur tour ont pour objectif la paix dans le monde. C’est probablement le projet le plus bizarre jamais commencé par Maezawa. Le lancement n’est cependant pas prévu avant 2023, le collectionneur d’art romantique a donc encore le temps de terminer ses recherches.