Zach Nichols et Jenna Compono du défi sont engagés

Étoile de Le défi, Zach Nichols en a surpris un autre Le défi star Jenna Compono avec une proposition. Les deux tourtereaux sont un élément depuis 2014 et un incontournable de l'émission à succès MTV depuis plus longtemps.

La série MTV, Le défi, a été diffusé pour la première fois en tant que spin-off en 1990, combinant Le vrai monde et Règles de route pour faire une super compétition avec son casting de stars de la réalité. Au début de chaque saison, les concurrents sont placés en équipes, puis se confrontent à des défis physiques et mentaux. L'objectif pour chaque saison est d'avoir atteint la finale, où le seul acteur restant remporte un prix en espèces et des droits de vantardise. Si les candidats ont de la chance en participant à l'émission, certains finissent par trouver leur âme sœur et leur partenaire de vie.

Déplacer sur la Jordanie et Tori, MTV a annoncé un couple nouvellement engagé de Le défi maison; Zach Nichols et Jenna Compono. Nichols a emmené son fiancé à New York et a posé la grande question tout en regardant l'arbre de Noël du Rockefeller Center alors que son frère enregistrait le moment spécial. Le couple a partagé avec E! que New York était l'endroit où ils étaient allés pour leur premier rendez-vous. Le couple a ri lorsque Compono s'est présenté avec quatre heures de retard à leur rendez-vous et lorsqu'elle est arrivée, elle a immédiatement pris un selfie. Depuis la datation, le couple est retourné à l'arbre chaque année pour célébrer leur amour. Compono a déclaré qu'elle était surprise de voir Nichols se mettre à genoux car elle ne s'y attendait pas du tout. Elle a posté sur son Instagram, consultez le post ci-dessous:

La mariée rougissante a déclaré que son fiancé était si sincère et doux dans sa proposition qu'elle ne pouvait pas dire non. Nichols est allé dans une famille de bijoutier dans leur ville natale de Brighton, Michigan, où a acheté la bague spéciale à un ami de la famille qui possédait des bijoutiers Cooper & Brinkley. Selon la star de téléréalité, le magasin a rendu le processus de choix d'une bague extrêmement personnel, car il a compris quels diamants choisir et comment concevoir l'alliance.

Les fans se souviendront d'avoir rencontré les deux oiseaux amoureux en 2014 lorsqu'ils ont joué dans Bataille des Exes II et regardé comme ils ont déclenché une romance. Le couple s'était séparé de quelques années dans leur relation en raison de rumeurs de tricherie, mais s'est réconcilié peu de temps après. Nichols a toujours déclaré dans les interviews qu'il savait que Compono était celui mais à ce moment-là, il n'avait pas l'impression que l'un ou l'autre était prêt à se marier. Il n'y a eu aucun commentaire pour savoir s'ils autoriseraient le tournage de leur mariage, mais Le défi les fans croisent les doigts.

Source: E !, Jenna Compono